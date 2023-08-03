شيكابالا: رونالدو احتاج لقطة واحدة لم نركز فيها.. لعبنا بتاريخنا وسنبني للمستقبل

أشاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك بما قدمه فريقه في مواجهة النصر على الرغم من توديع كأس العرب.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وتعادل الزمالك مع النصر إيجابيا بهدف لمثله اليوم الخميس في ثالث جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الثالثة في المباراة التي أقيمت في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

افتتح أحمد سيد "زيزو" أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وأدرك رونالدو التعادل برأسية قوية في الدقيقة 87.

وقال شيكابالا لقناة "إس إس سي" عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة ونفذنا كل ما قاله المدرب لكن لاعب كبير مثل رونالدو احتاج لفرصة واحدة فقط، ربما طوال المباراة لا يكون في حالته لكنه احتاج لفرصة واحدة فقط لينهي المباراة لصالح فريقه في وقت لم نركز فيه".

وواصل "القيمة التسويقية للنصر أكبر من الزمالك، لكننا الزمالك ولعبنا باسمنا وتاريخا الكبير والإرث الذي تركه العديد من الأشخاص السابقين في النادي، وسنبني على ما قدمناه في تلك البطولة من أجل المستقبل".

وعن تبادل القمصان مع رونالدو قال: "المباراة انتهت بلا مشكلة وقدمنا كل ما لدينا والتوفيق لم يكن حليفنا في آخر 5 أو 10 دقائق من المباراة والقادم أفضل".

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بتلك النتائج تصدر الشباب المجموعة بسبع نقاط يليه النصر بخمس نقاط وتأهلا سويا لربع النهائي.

فيما ودع الزمالك البطولة بعدما حل ثالثا بأربع نقاط.

وجاء الاتحاد المنستيري رابعا بدون أي نقطة.

وبذلك سيواجه النصر منافسه الرجاء المغربي في ربع النهائي في السادس من شهر أغسطس الجاري.

أما الشباب فسيواجه الوحدة الإماراتي في اليوم ذاته.