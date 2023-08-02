خبر في الجول - الاتحاد السكندري يضم إسلام زيادة لاعب المقاصة
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 16:28
كتب : عمرو نبيل
أتم الاتحاد السكندري تعاقده مع إسلام زيادة لاعب مصر للمقاصة.
إسلام زيادة
النادي : مصر للمقاصة
وعلم FilGoal.com أن الاتحاد قد أتم الصفقة في حضور محمد مصيلحي رئيس النادي وتامر النحاس وكيل اللاعب وتم تحويل قيمة الصفقة لنادي مصر للمقاصة.
ووقع زيادة مع الاتحاد السكندري لمدة ثلاثة مواسم مقبلين.
صاحب الـ 21 عاما كان قد قضى فترة إعارة مع إنبي قبل أن يعود للمقاصة من جديد.
وانضم زيادة إلى مصر للمقاصة في 2021 وشارك مع الفريق في الدوري الممتاز قبل هبوطه للدرجة الثانية.
وكان FilGoal.com قد علم أن الاتحاد قد أتم اتفاقه مع سيف تقا لاعب سيراميكا كليوباترا لضمه في صفقة انتقال حر.
وأنهى الاتحاد الموسم الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.
نرشح لكم
جدو: هدفنا الفوز على الزمالك ليكون دفعة قوية لـ بيراميدز في لدوري من الدرجة الثانية إلى الممتاز.. 28 لاعبا في الموسم الجديد قبل انطلاق الموسم الجديد.. خريطة المدربين والتغييرات الفنية في الدوري المصري حبر في الجول - الزمالك يسدد قيمة مصاريف الاستئناف ضد عقوبة بوطيب طرح تذاكر مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري 2023-24.. وأسعار التذاكر بسبب مواجهة البنك الأهلي ضد بيراميدز.. الكشف عن أول تأجيل في دوري المحترفين تشكيل مودرن فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام سينجيدا في الكونفدرالية مؤتمر بيريرا: نظام عمل الحكام مثل اللاعبين.. وكل مباريات الدوري سيديرها مصريين