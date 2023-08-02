انتهت البطولة العربية - الهلال (2) - (1) الوداد.. الزعيم إلى ربع النهائي
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 15:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال ضد الوداد في ثالث جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الثانية.
نهاية المباراة بانتصار الهلال بهدفين لهدف وتأهله إلى ربع النهائي.
ق 66: جوووووووول روبن نيفيز يعيد الهلال للتقدم سريعا جدا.
ق 64: جووووول هدف التعادل للوداد عن طريق سيف الدين بوهرة.
ق 60: الحكم يلغي الهدف بسبب لمسة يد على لاعب الوداد
ق 55: جوووول هدف التعادل للوداد واللعب يتوقف لمراجعة اللعبة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال 1-صفر
ق 40: جووووووووول الأول للهلال عن طريق سافيتش
انطلاق المباراة
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