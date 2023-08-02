انتهت البطولة العربية - الهلال (2) - (1) الوداد.. الزعيم إلى ربع النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال ضد الوداد في ثالث جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الثانية.

نهاية المباراة بانتصار الهلال بهدفين لهدف وتأهله إلى ربع النهائي.

ق 66: جوووووووول روبن نيفيز يعيد الهلال للتقدم سريعا جدا.

ق 64: جووووول هدف التعادل للوداد عن طريق سيف الدين بوهرة.

ق 60: الحكم يلغي الهدف بسبب لمسة يد على لاعب الوداد

ق 55: جوووول هدف التعادل للوداد واللعب يتوقف لمراجعة اللعبة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال 1-صفر

ق 40: جووووووووول الأول للهلال عن طريق سافيتش

انطلاق المباراة

تابع تفاصيل المباراة من هنا