انتهت - ليفربول (3)-(4) بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد بايرن ميونيخ في ودية استعدادا لمواجهة للموسم الجديد.

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نهاية المباراة

ق91. جووووول رااائع لبايرن ميونيخ عن طريق فرانس كراتسي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق79. جوووول التعادل لبايرن ميونيخ عن طريق ستانيسيتش بمتابعة لتصدي أليسون.

ق66. جووووول الثالث لبايرن لليفربول عن طريق لويس دياز بعد تمريرة من صلاح ليسدد دياز في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. جوووول التعادل لبايرن ميونيخ عن طريق ليروي ساني بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من جنابري لساني أمام المرمى ليسدد في الشباك.

ق33. جووووول تقليص الفارق لبايرن ميونيخ عن طريقي سيرجي جنابري بعد المرور من الدفاع بشكل جيد يسجل في مرمى أليسون.

ق28.جوووووول الثاني عن طريق لليفربول عن طريق فيرجل فان دايك عن برأسية بعج ركنية نفذها روبيرتسون.

ق10. القائم يمنع التعادل برأسية من بينجامين بافارد.

ق3. جوووول أول مبكر لليفربول عن طريق كودي جاكبو بعد تمريرة رائعة من روبيرتسون لينفرد ويسدد بقوة في المرمى.

بداية المباراة