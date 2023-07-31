مؤتمر أوسوريو: الحكم جعل مباراة الشباب متوترة وركلة الجزاء غير صحيحة

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 20:41

كتب : FilGoal

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

يرى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك أن حكم مباراة فريقه أمام الشباب السعودي في البطولة العربية أثر على أجواء المواجهة.

وخسر الزمالك أمام الشباب السعودي بهدف دون رد في الجولة الثانية من البطولة العربية "كأس الملك سلمان".

ويتبقى للزمالك مباراة واحدة في البطولة يوم الخميس المقبل مع النصر السعودي في الجولة الأخيرة من المجموعات، بينما يلعب النصر ضد الاتحاد المنستيري بعد قليل في الجولة الثانية.

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وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي: "الشوط الأول أمام الشباب لم يستطع أي فريق فرض طريقة لعبه ولكن إلى حد كبير كنا متحكمين في وسط الملعب واستطعنا التقليل من خطورة بانيجا وعندما كان يضغط عليه السيسي ونبيل عماد كانا يستخلصان منه الكرة".

وأضاف "رد فعل الحكم غريب جدا في ركلة الجزاء وجعل الشوط الأول أكثر توترا".

سيناريوهات تأهل الزمالك في البطولة العربية

وواصل "قرار احتساب ركلة الجزاء خاطئ والحكم كان يتحكم في مجريات المباراة عن طريق إشهار الإنذارات وهذا الأمر أثر على أداء الزمالك".

وأردف "في الشوط الثاني أجرينا عدة تعديلات وسيطرنا على اللعب بشكل كبير وخلقنا الكثير من الفرص والشباب لم يكن له أي فرص".

وأتم تصريحاته "على الأقل الزمالك كان يستحق تسجيل هدف".

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