انتهت في البطولة العربية - الزمالك (0)-(1) الشباب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الشباب السعودي في ثاني جولات دور المجموعات بكأس العرب للأندية الأبطال.

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الزمالك سحق الاتحاد المنستيري التونسي برباعية بيضاء، فيما تعادل الشباب مع مواطنه النصر بدون أهداف.

ويلعب النصر مع الاتحاد المنستيري في العاشرة مساء اليوم الإثنين.

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ق 86 شيكابالا ينعطف من اليمين إلى اليسار ويسدد ولكن فوق العارضة

ق 75 اووووه زيزو يسدد ولكن في العارضة

ق 70 شيكابالا ينطلق ويسدد والحارس يتصدى.. ولكن تسلل

ق 46 سيد عبد الله وحسام عبد المجيد وعمر جابر بدلا من عمرو السيسي وسيف الجزيري ومصطفى الزناري

استراحة

ق 44 إيفر بانيجا يسجل الهدف الأول للشباب من ركلة جزاء على يسار الحارس

ق 43 إنذار لحسين الصبياني

ق 40 ركلة جزاء للشابب بسبب لمسة يد ضد عبد الغني

ق 30 مشادة بين الفريقين بعد احتكاك بين عمرو السيسي وإيفر بانيجا

ق 21 بطاقة صفراء من نصيب عبد الإله الشمري لاعب الشباب بعد ضرب بدون كرة لحاتم سكر.

ق 8 إنذار لحمزة المثلوثي بعد عرقلته لإيفر بانيجا

بداية المباراة