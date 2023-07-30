انتهت البطولة العربية - الاتحاد (1)-(0) الصفاقسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة اتحاد جدة ضد الصفاقسي في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية.

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نهاية المباراة

ق84. طرد جديد في المباراة من نصيب الصفاقسي لموسى كونتي عن طريق بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

ق79. تسديدة يسارية من رومارينيو ترتد من القائم.

ق62. جوووول أول للاتحاد عن طريق كريم بنزيمة مستغلا تمريرة من حمد الله ليتلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. خروج طارق حامد بسبب الإصابة ودخول سلطان فرحان.

ق39. بطاقة حمراء لحسين علي لاعب الصفاقسي بعد العودة لتقنية الفيدو بسبب دهسه لطارق حامد.

ق38. سقوط طارق حامد بعد تدخل قوي من لاعب الصفاقسي.

ق29. محاولة من جوتا للتسجيل ولكن حارس الصفاقسي يخرج وينقذ الكرة.

ق2. إنذار لطارق حامد بعد تدخله مع لاعب الصفاقسي.

بداية المباراة