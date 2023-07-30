مصدر مقرب من اللاعب: عمر مرعي يمتلك ثلاثة عروض.. والبنك الأهلي وجته الأقرب

الأحد، 30 يوليه 2023 - 21:48

كتب : حامد وجدي

عمرو مرعي

كشف مصدر مقرب من عمرو مرعي عن تلقيه ثلاثة عروض محلية للانتقال إلى أحدها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عمرو مرعي

النادي : إنبـي

إنبـي

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "عمرو مرعي حر حاليا بعد نهاية تعاقده مع إنبي ويمتلك ثلاثة عروض من البنك الأهلي والجونة وسيراميكا كليوباترا ووجهته الأقرب حاليا هي البنك الأهلي".

مرعي كان قد انتقل إلى صفوف إنبي في شهر يناير الماضي قادما من المصري ووقع على عقد لمدة 6 أشهر.

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صاحب الـ 31 عاما شارك مع إنبي في 3 مباريات فقط خلال الموسم الماضي ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

البنك الأهلي كان قد تعاقد حتى الآن مع محمد عبد اللطيف "جريندو" وأيمن أشرف وسيرجي أكا.

عمرو مرعي إنبي البنك الأهلي الجونة سيراميكا كليوباترا
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