انتهت البطولة العربية - الهلال (2)-(3) السد

الأحد، 30 يوليه 2023 - 19:53

كتب : FilGoal

الهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال السعودي ضد السد القطري في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية.

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نهاية المباراة

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ق94. جوووووول قااتل للسد عن طريق جونزالو بلاتا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من بغداد بونجاح.

ق67. جوووول التعادل للهلال عن طريق سالم الدوسري من ركلة جزاء.

ق65. ركلة جزااء للهلال حصل عليها ميشيل دي أوليفيرا.

50. جووووول الثاني للسد برأسية من طارق سلمان بعد ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 .جووووول التعادل للسد عن طريق بغداد بونجاح برأسية بعد عرضية من علي أسد.

ق10. جوووول أول للهلال عن طريق ميشيل دي أوليفيرا بعد تمريرة من روبن نيفيز ليضع الكرة في الشباك.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الهلال السد البطولة العربية
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