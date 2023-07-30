سيزامل فيرمينو ومحرز وميندي.. نيوكاسل يعلن انتقال سان ماكسيمان لـ أهلي جدة

الأحد، 30 يوليو 2023 - 18:52

كتب : FilGoal

آلان سان ماكسيمان - نيوكاسل

آلان سان ماكسيمان - نيوكاسل

بعد إدوارد ميندي، وروبيرتو فيرمينو، ورياض محرز، نجم عالمي جديد انضم الآن إلى نادي الأهلي جدة.

أعلن نيوكاسل رحيل ألان سان ماكسيمان الجناح الفرنسي في صفوف الفريق، منتقلا إلى أهلي جدة.

وأعلن الأهلي الآن ضم سان ماكسيمان بعقد حتى عام 2026.

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ووجه نيوكاسل الشكر إلى سان ماكسيمان على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيا له التوفيق بالفترة المقبلة.

صاحب الـ26 عاما انضم إلى نيوكاسل عام 2019 قادما من نيس الفرنسي، مشاركا في 124 مباراة. سجل فيهم 13 هدفا وصنع 21 آخرين.

وفي الموسم الماضي، شارك الجناح الفرنسي في 31 مباراة رفقة الماكبايز. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع 5 آخرين.

وتعد الصفقة هي الثامنة لـ أهلي جدة هذا الصيف بعد إدوارد ميندي من تشيلسي، ورياض محرز من مانشستر سيتي، وروبيرتو فيرمينو من ليفربول، وماركاو من ووهات ثري تايمز الصيني، واللاعبين سميحان النابت، وفهد الرشيدي من التعاون.

وعاد الأهلي إلى دوري روشن السعودي للموسم المقبل بعدما قضى موسما واحدا في الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخ النادي.

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