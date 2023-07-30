مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(0) الداخلية.. تسديدة قوية من مروان القائم يبعدها
الأحد، 30 يوليه 2023 - 18:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الداخلية في دور الـ16 لكأس مصر.
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ق 30: تسديدة قوية من مروان عطية والحارس محمد مجدي يتصدى لها وتصطدم في القائم وتخرج ركنية
ق 27: تسديدة من كهربا في يد الحارس
ق 16: علي معلول يهدر ركلة الجزاء ويسدد في القائم الأيسر
ق 16: الحكم يحتسب ركلة الجزاء بعد العودة إلى الفيديو
ق 15: مطالبات بركلة جزاء بعد لمس الكرة يد محمود طلعت من عرضية معلول
ق 4: هجمة حمراء خطيرة عن طريق كهربا
انطلاق المباراة
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