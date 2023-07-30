مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(0) الداخلية.. تسديدة قوية من مروان القائم يبعدها

الأولى في الموسم المحلي.. معلول يهدر ركلة جزاء أمام الداخلية

مصدر من زد لـ في الجول: تعاقدنا مع محمد أشرف من الأهلي على سبيل الإعارة

تشكيل الداخلية - كريستوفر جون وسمير فكري يقودان الهجوم ضد الأهلي

تشكيل الأهلي - الشحات أساسي أمام الداخلية في كأس مصر

العشري لـ في الجول: الاتحاد السكندري سيعلن عن 3 صفقات أجنبية

بين منصور وحكم والعش وصبحي.. من يحل أزمة القدم اليسرى في دفاع الزمالك؟

وصول بطاقة أوباما الدولية وقيده في قائمة الزمالك المحلية

حوار - فيتوريا: صلاح أول من راسلني.. أمم إفريقيا أصعب من كأس العالم وهذا ما ينقص الكرة المصرية