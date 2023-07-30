انتهت كأس مصر - الأهلي (2)-(0) الداخلية.. تأهل الأحمر
الأحد، 30 يوليه 2023 - 18:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الداخلية في دور الـ16 لكأس مصر.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد
ق 92: جوووول أفشة والثاني
ق 85: نزول أحمد عبد القادر وطاهر ورأفت خليل بدلا من كهربا وبيرسي تاو والشحات
ق 75: تسديدة قوية من كهربا والحارس يتألق
ق 74: تسديدة من آلان كيامبادي تصطدم وتغير مسارها والشناوي يتألق
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي
ق 47: الثاني يضيع من أفشة بعد متابعة لانطلاقة الشحات
ق 37: جووووول أول بيرسي تاو
ق 30: تسديدة قوية من مروان عطية والحارس محمد مجدي يتصدى لها وتصطدم في القائم وتخرج ركنية
ق 27: تسديدة من كهربا في يد الحارس
ق 16: علي معلول يهدر ركلة الجزاء ويسدد في القائم الأيسر
ق 16: الحكم يحتسب ركلة الجزاء بعد العودة إلى الفيديو
ق 15: مطالبات بركلة جزاء بعد لمس الكرة يد محمود طلعت من عرضية معلول
ق 4: هجمة حمراء خطيرة عن طريق كهربا
انطلاق المباراة