بوبو: كنت قريبا من الأهلي.. وأستطيع المنافسة في أي فريق

الأحد، 30 يوليه 2023 - 00:43

كتب : FilGoal

محمد رضا بوبو - فيوتشر ضد المصري

كشف محمد رضا "بوبا" لاعب فيوتشر عن فرص رحيله عن فريقه خلال فترة الانتقالات الحالية.

محمد رضا

النادي : بيراميدز

وقال بوبو في تصريحات عبر أون تايم سبورتس 2: "بدأت مسيرتي في أكاديمية الزمالك وتنقلت بين أكثر من أكاديمية إلى أن انضممت لقطاع الناشئين بوادي دجلة".

وتابع "الاحتراف في أوروبا لا يزال في تفكيري ولكن لم أحصل على عروض مفيدة للنادي، وعشت لمدة 9 سنوات وحيدا لذلك أنا قادر على الاحتراف ولا تهمني الغربة".

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وكشف "كنت قريبا من الأهلي بالفعل ولكن الأمر ليس بيدي وحدي يجب أن يكون الأمر مناسب لي وللإدارة لأنني مرتبط بعقد مع النادي ولا يمكن إنكار ما قدمه لي وأنا معهم وبالطبع كان لدي رغبة في الانتقال للأهلي لأنني أريد أن ألعب مع فريق كبير من الأفضل في إفريقيا".

وأضاف "الانتقال لبيراميدز؟ لم يتم الأمر ولم يبلغني أي شخص من الإدارة بذلك ولكن إذا كانت الإدارة ستستفيد سأوافق".

وواصل "علمت بانضمامي لمنتخب مصر للمرة الأولى عن طريق أحد أصدقائي الذي أخبرني بالأمر أثناء نومي".

وشدد "بالطبع أستطيع المنافسة في الأهلي لأن المنافسة موجودة في أي فريق ولكن يجب أن تظهر قدراتك لتحصل على مكان أساسي كما فعل مروان عطية وكرة القدم عبارة عن فرص ولكن يجب استغلالها والمنافسة في الزمالك ليست أقل أيضا لأنه يمتلك لاعبين جيدين وأيضا في بيراميدز".

وأتم "حلمي هو حجز مكان في منتخب مصر وحصلت على انطباع جيد من المدرب بالفعل".

وعلم FilGoal.com أن نادي بيراميدز نجح في التوصل لاتفاق مع فيوتشر للتعاقد مع بوبو.

ومنح فيوتشر الإذن لـ بوبو للتفاوض مع بيراميدز على تعاقده الشخصي

ومن المنتظر أن يرسل فيوتشر الاستغناء الخاص بـ بوبو إلى بيراميدز في الأيام القليلة المقبلة.

ويوجد في تعاقد بوبو مع فيوتشر بندا يسمح لنادي وادي دجلة بالحصول على نسبة 40% من إعادة بيعه.

على جانب آخر لا يزال نادي بيراميدز في مفاوضات مع فيوتشر من أجل التعاقد مع الثنائي محمود مرعي ومهند لاشين.

ويسعى بيراميدز لإتمام الاتفاق بشأن مرعي ومهند لاشين، من أجل الحصول على الاستغناء الخاص باللاعبين الثلاثة والإعلان عن التعاقد معهم دفعة واحدة.

ولعب بوبو البالغ من العمر 22 عاما 37 مباراة مع فيوتشر في الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

محمد رضا بوبو فيوتشر
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