معوض هويلاند المحتمل.. أتالانتا يتعاقد مع البلال توريه

أعلن نادي أتالانتا تعاقده مع البلال توريه قادما من ألميريا الإسباني في صفقة انتقال دائم.

وفقا لموقع "ترانسيفير ماركت" فإن الصفقة قد كلفت ألميريا 28 مليون يورو ولم يعلن النادي عن مدة التعاقد.

صاحب الـ 21 عاما انتقل إلى ألميريا في بداية الموسم الماضي قادما من استاد ريمس الفرنسي ليعوض رحيل عمر صادق الذي انتقل إلى ريال سوسيداد بعد صعود الفريق للدرجة الأولى.

وشارك اللاعب المالي مع ألميريا خلال الموسم الماضي في 25 مباراة وتمكن من تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفين.

توريه على الأغلب سيكون هو معوض هويلاند مهاجم أتالانتا والذي اقترب من الانضمام إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أتالانتا كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإيطالي وتأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي.