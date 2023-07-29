مواعيد مباريات اليوم السبت 29-7-2023 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ

السبت، 29 يوليه 2023 - 10:38

كتب : FilGoal

أراوخو - فينيسيوس - برشلونة - ريال مدريد

نشهد اليوم كلاسيكو جديد بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

ويلتقي ريال مدريد مع منافسه برشلونة في الساعة 11:59 مساء في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وستنقل المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 1".

أخبار متعلقة:
بداية المباريات في السادسة مساءً.. قرارات وزارة الشباب بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء مجموعة الزمالك - سيكو فوفانا: الإرهاق أثر علينا ولم يسعفني الوقت.. وهذه رسالتي لجماهير النصر البطولة العربية - في صالح الزمالك.. الشباب والنصر يتعادلان سلبيا رغم حضور رونالدو

وكان ريال مدريد فاز في وديته الأخيرة على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

أما برشلونة فخسر من أرسنال بخمسة أهداف لثلاثة.

وفي ودية أخرى يلتقي بايرن ميونيخ بمنافسه كاواساكي فرونتال في تمام الواحدة مساء.

وستنقل المباراة عبر موقع بايرن ميونيخ الرسمي.

وهُزم بايرن ميونيخ في مباراته الودية الأخيرة بهدفين لهدف من مانشستر سيتي.

لمتابعة المباريات دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ريال مدريد برشلونة بايرن ميونيخ
نرشح لكم
إندريك: تشجعت على القتال مع بالميراس بسبب حديث فينيسيوس ورودريجو التوجه إلى الأرجنتين وليس البرازيل.. ريال مدريد يراقب موهبة ريفر بليت رئيس أتليتكو: فيليكس يريد البقاء في برشلونة ولكن الرابع والعشرون.. أتلتيك بلباو يعمق المسافة مع ريال مدريد ويتوج بكأس الملك سبورت: برشلونة يخطط للتعاقد مع ماني الجديد موندو ديبورتيفو تكشف كواليس انضمام كانسيلو لـ برشلونة وتنازله لتحقيق حلمه موندو ديبورتيفو: برشلونة يرغب في تمديد عقد بيدري رئيس دينامو زغرب يؤجر صفحة في ماركا للتفاوض مع مودريتش بشكل علني
أخر الأخبار
جيسوس: لا أتذكر أخر مرة لعبت كرة القدم بدون الشعور بالألم 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إندريك: تشجعت على القتال مع بالميراس بسبب حديث فينيسيوس ورودريجو ساعة | أمريكا
سكاي: ليفربول يتفق شفهيا مع أموريم لخلافة يورجن كوب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الرياضية السعودية: الحكم وصف واقعة رونالدو بـ"التصرف المشين" وسيتم إيقافه مباراتين 2 ساعة | الوطن العربي
كرة طائرة - من مباراة واحدة.. مواعيد نصف نهائي كأس مصر للسيدات 2 ساعة | رياضات أخرى
سيدورف يوجه الدعوة لأحمد حسن للمشاركة في مباراة الأساطير بهولندا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الثلاثاء 9 إبريل - مواجهتان ناريتان في دوري أبطال أوروبا.. وبيراميدز ضد الجونة 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مران الزمالك – عودة موتيابا للتدريبات وجلسة فنية مع اللاعبين 13 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى