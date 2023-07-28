الإخبارية السعودية: الصفقة تمت.. ماني إلى النصر

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 18:32

كتب : FilGoal

ساديو ماني

أتم نادي النصر السعودي إجراءات التعاقد مع السنغالي ساديو ماني هذا الصيف.

وانضم ماني إلى بايرن ميونيخ قادما من ليفربول الصيف الماضي بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.

وبحسب الإخبارية السعودية، فإن النصر أتم إجراءات تعاقده مع السنغالي ساديو ماني قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

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وكان هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ أعلن وجود مفاوضات بين النصر وماني للانتقال إلى الفريق الملقب بالعالمي.

وقال هاينر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" ألمانيا: "مفاوضات النصر مع ساديو ماني؟ بايرن ميونيخ على علم بذلك. وهذا أسلوب جيد".

وأضاف "مجرد مفاوضات أولية على حد علمي، علينا الانتظار لنرى ما سيحدث".

وتابع "الموسم الذي لعبه ماني مع بايرن لم يكن مرضيا له ولا لنا".

وذكرت صحيفة "الرياضية" في وقت سابق أن هناك اجتماع حاسم بين ممثلي النصر ومحامي ماني لإتمام الصفقة.

وكشف التقرير أن النصر بات قريبا من الحصول على خدمات ماني، الذي كان يطالب بـ 100 مليون دولار في العام الواحد، قبل أن يتقلص المبلغ إلى 40 مليونا.

وخاض ماني مع بايرن 38 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع ستة آخرين.

وغاب ماني عن المشاركة مع منتخب بلاده السنغال في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وخلال الصيف الجاري ضم النضر مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا أليكس تيليس من إنتر ميلان ولانس ومانشستر يونايتد.

ويلعب النصر في المجموعة الثالثة من كأس العرب بجوار كل من الزمالك والشباب والاتحاد المنستيري.

ساديو ماني النصر السعودي
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