مصدر من يانج أفريكانز لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع بيراميدز على انتقال فيستون مايلي

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 16:18

كتب : حامد وجدي

فيستون مايلي - يانج أفريكانز

أتم بيراميدز اتفاقه مع يانج أفريكانز التنزاني على انتقال المهاجم فيستون مايلي.

وقال مصدر من يانج أفريكانز لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "اتفقنا مع بيراميدز على انتقال المهاجم فيستون مايلي".

وواصل "سيصل اللاعب إلى مصر خلال ساعات لإجراء الفحوصات الطبية بعد إتمام الاتفاقات المادية بين الناديين".

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وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تواصل بيراميدز مع يانج أفريكانز من أجل ضم اللاعب.

مايلي كان قد حصل على جائزة هداف كأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الماضي برصيد 7 أهداف، كما أنه أنهى دوري أبطال إفريقيا كهداف للبطولة برصيد 7 أهداف باحتساب الأدوار التمهيدية.

ووصل يانج أفريكانز لنهائي الكونفدرالية في نسختها الأخيرة ولكنه خسر من اتحاد العاصمة الجزائري.

صاحب الـ 29 عاما شارك بالموسم الماضي مع يانج أفريكانز في 18 مباراة بدوري الأبطال والكونفدرالية وخلالهم سجل 14 هدفا وصنع ثلاثة.

وشارك مايلي في 4 مباريات دولية بقميص منتخب الكونغو الديموقراطية من قبل وسجل هدفا واحد خلالهم خلال المشاركة الأخيرة ضد الجابون في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة والذي خاض مباراتين أقل.

وضمن بيراميدز المشاركة بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بالموسم المقبل.

يانج أفريكانز بيراميدز فيستون مايلي
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