انتهت البطولة العربية - اتحاد جدة (2) - (1) الترجي.. 3 نقاط ثمينة

الخميس، 27 يوليه 2023 - 21:58

كتب : FilGoal

الاتحاد والترجي

يلعب اتحاد جدة السعودي أمام الترجي التونسي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة والترجي.

ويلعب طارق حامد وكريم بنزيمة ضمن التشكيل الأساسي لـ اتحاد جدة أمام الترجي.

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