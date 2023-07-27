انتهت البطولة العربية - اتحاد جدة (2) - (1) الترجي.. 3 نقاط ثمينة

بنزيمة: سنرى الاتحاد أفضل بمرور الوقت.. والجمهور كان رائعا

البطولة العربية – صاروخ بنزيمة يقود اتحاد جدة للفوز على الترجي بمشاركة طارق حامد

البدري لـ في الجول: أشكر الصفاقسي على الفترة الماضية.. ولم أتخذ قراري بشأن العروض