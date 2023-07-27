رومانو: صفقة فيراتي إلى الهلال ستكلف أكثر من 30 مليون يورو.. وعامل واحد حاسم

تم تحديد سعر بيع ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن الصفقة ستكلف خزائن الهلال أكثر من 30 مليون يورو.

وأوضح رومانو أن الهلال سوف يحسن من عرضه ليتخطى ذلك المبلغ ليقنع النادي الفرنسي بالموافقة على البيع.

وأشار رومانو إلى أن ناصر الخليفي مالك سان جيرمان سيكون هو عامل الحسم بشأن الموافقة على رحيل فيراتي من عدمه.

وكان صحفي شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا ذكر سابقا أن عقد الهلال المقدم إلى اللاعب الإيطالي بلغ مدته ثلاث سنوات.

وكان سان جيرمان جدد تعاقد فيراتي حتى عام 2026.

ويلعب فيراتي في صفوف سان جيرمان منذ عام 2012 حينما انضم له قادما من صفوف بيسكارا الإيطالي.

وكان فيراتي قريبا من الرحيل عن سان جيرمان في عام 2017 في ظل اهتمام برشلونة بضمه قبل أن ترفض إدراة النادي الفرنسي التفريط فيه.

وخلال الصيف الجاري ضم الهلال كل من كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكو سافيتش من تشيلسي وولفرهامبتون ولاتسيو.