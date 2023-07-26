المصري يعلن عبر في الجول عودة علي ماهر لتدريب الفريق

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 23:17

كتب : حامد وجدي

علي ماهر - فيوتشر

عاد علي ماهر لتدريب المصري في ولاية ثانية عقب رحيله من فيوتشر.

وتحدث الحسيني أبو قمر نائب رئيس المصري لـFilGoal.com قائلا: "علي ماهر أصبح مدربا للمصري والإعلان الرسمي خلال ساعات".

وواصل "نشكر الجهاز الفني السابق بقيادة ميمي عبد الرازق على كل ما قدمه ولم يقصر في أي شيء ووصل لنهائي كأس الرابطة واحتل المركز الخامس في الدوري".

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وكان فيوتشر وأعلن إقالة علي ماهر من منصبه مساء اليوم الأربعاء.

وبعد ذلك علم FilGoal.com أن كامل أبو علي رئيس المصري تواصل مع علي ماهر لإنهاء كافة الأمور التعاقدية.

وحصل علي ماهر على وعد من رئيس النادي بتلبية كافة مطالبة في سوق الانتقالات الصيفية.

وقاد علي ماهر من قبل المصري في 51 مباراة فاز في 23 مباراة وتعادل في 14 وخسر 13.

وأنهى المصري الموسم برصيد 48 نقطة في المركز الخامس.

علي ماهر المصري ميمي عبد الرازق
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