مباشر الدوري - المصري (0) (0) الأهلي.. كريستو يهدد جاد

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 20:21

كتب : FilGoal

كريم الدبيس - جريندو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 30 من الدوري المصري.

ويختتم الدوري المصري بلقاء الفريقين على استاد برج العرب.

وحقق الأهلي لقب الدوري للمرة الـ 43 في تاريخه ويتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – عبد الشافي يبلغ الزمالك بقرار اعتزاله تشكيل المصري - عودة جاد وحسين السيد أمام الأهلي.. ومروان حمدي يقود الهجوم تشكيل الأهلي - كريستو يقود الهجوم ضد المصري.. وكولر يدفع بمجموعة من الشباب في الجول يكشف إلى أي مدى وصلت مفاوضات النصر مع الشناوي

فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

--

ق 27: ركلة حرة مباشرة نفذها كريستو مرت بمحاذاة القائم الأيمن لجاد

ق 15: محمد فخري يشتت من على خط المرمى بعد رأسية مروان حمدي

ق 11: تسديدة من جريندو لكن دون خطورة بجوار المرمى.

ق 8: حسين السيد يستقبل تمريرة طولية من وراء الدفاع ويسدد كرة أرضية يتصدى لها بثبات

بداية اللقاء

الأهلي المصري في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
فيوتشر يعلن رحيل علي ماهر حمزة الركراكي يكشف أسباب تفضيله لـ الوداد على حساب الاتحاد خبر في الجول – عبد الشافي يبلغ الزمالك بقرار اعتزاله تشكيل المصري - عودة جاد وحسين السيد أمام الأهلي.. ومروان حمدي يقود الهجوم تشكيل الأهلي - كريستو يقود الهجوم ضد المصري.. وكولر يدفع بمجموعة من الشباب في الجول يكشف إلى أي مدى وصلت مفاوضات النصر مع الشناوي بيراميدز يوقع اتفاقية توأمة مع بنفيكا خبر في الجول – إنبي يشكو الزمالك وأحمد عيد
أخر الأخبار
فيوتشر يعلن رحيل علي ماهر 28 دقيقة | الكرة المصرية
حمزة الركراكي يكشف أسباب تفضيله لـ الوداد على حساب الاتحاد 29 دقيقة | الدوري المصري
عاد من الموت.. إيسكو إلى ريال بيتيس 30 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري - المصري (0) (0) الأهلي.. كريستو يهدد جاد 43 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – عبد الشافي يبلغ الزمالك بقرار اعتزاله 54 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - عودة جاد وحسين السيد أمام الأهلي.. ومروان حمدي يقود الهجوم ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - كريستو يقود الهجوم ضد المصري.. وكولر يدفع بمجموعة من الشباب ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف إلى أي مدى وصلت مفاوضات النصر مع الشناوي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيوتشر يعلن رحيل علي ماهر 2 حمزة الركراكي يكشف أسباب تفضيله لـ الوداد على حساب الاتحاد 3 عاد من الموت.. إيسكو إلى ريال بيتيس 4 مباشر الدوري - المصري (0) (0) الأهلي.. كريستو يهدد جاد