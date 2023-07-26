مباشر الدوري - المصري (0) (0) الأهلي.. بداية الشوط الثاني

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 20:21

كتب : FilGoal

كريم الدبيس - جريندو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 30 من الدوري المصري.

ويختتم الدوري المصري بلقاء الفريقين على استاد برج العرب.

وحقق الأهلي لقب الدوري للمرة الـ 43 في تاريخه ويتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – عبد الشافي يبلغ الزمالك بقرار اعتزاله تشكيل المصري - عودة جاد وحسين السيد أمام الأهلي.. ومروان حمدي يقود الهجوم تشكيل الأهلي - كريستو يقود الهجوم ضد المصري.. وكولر يدفع بمجموعة من الشباب في الجول يكشف إلى أي مدى وصلت مفاوضات النصر مع الشناوي

فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

--

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: بطاقة صفراء من نصيب أسامة الجزار بعد عرقلة كريستو

ق 27: ركلة حرة مباشرة نفذها كريستو مرت بمحاذاة القائم الأيمن لجاد

ق 15: محمد فخري يشتت من على خط المرمى بعد رأسية مروان حمدي

ق 11: تسديدة من جريندو لكن دون خطورة بجوار المرمى.

ق 8: حسين السيد يستقبل تمريرة طولية من وراء الدفاع ويسدد كرة أرضية يتصدى لها بثبات

بداية اللقاء

الأهلي المصري في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين المصري وعلي ماهر.. ووعد من رئيس النادي فيوتشر يعلن رحيل علي ماهر حمزة الركراكي يكشف أسباب تفضيله لـ الوداد على حساب الاتحاد خبر في الجول – عبد الشافي يبلغ الزمالك بقرار اعتزاله تشكيل المصري - عودة جاد وحسين السيد أمام الأهلي.. ومروان حمدي يقود الهجوم تشكيل الأهلي - كريستو يقود الهجوم ضد المصري.. وكولر يدفع بمجموعة من الشباب في الجول يكشف إلى أي مدى وصلت مفاوضات النصر مع الشناوي بيراميدز يوقع اتفاقية توأمة مع بنفيكا
أخر الأخبار
بيان من اتحاد الكرة بشأن "حدوث اشتباكات بين عضو الإدارة وأحد أفراد الجمعية العمومية" 47 ثاتيه | الكرة المصرية
خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين المصري وعلي ماهر.. ووعد من رئيس النادي 23 دقيقة | الدوري المصري
"راقص جديد من السامبا".. مالكوم رابع صفقات الهلال 32 دقيقة | السعودية
فيوتشر يعلن رحيل علي ماهر ساعة | الكرة المصرية
حمزة الركراكي يكشف أسباب تفضيله لـ الوداد على حساب الاتحاد ساعة | الدوري المصري
عاد من الموت.. إيسكو إلى ريال بيتيس ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري - المصري (0) (0) الأهلي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – عبد الشافي يبلغ الزمالك بقرار اعتزاله ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من اتحاد الكرة بشأن "حدوث اشتباكات بين عضو الإدارة وأحد أفراد الجمعية العمومية" 2 خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين المصري وعلي ماهر.. ووعد من رئيس النادي 3 "راقص جديد من السامبا".. مالكوم رابع صفقات الهلال 4 فيوتشر يعلن رحيل علي ماهر