مباشر الدوري - المصري (0) (0) الأهلي.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 30 من الدوري المصري.

ويختتم الدوري المصري بلقاء الفريقين على استاد برج العرب.

وحقق الأهلي لقب الدوري للمرة الـ 43 في تاريخه ويتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة.

فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: بطاقة صفراء من نصيب أسامة الجزار بعد عرقلة كريستو

ق 27: ركلة حرة مباشرة نفذها كريستو مرت بمحاذاة القائم الأيمن لجاد

ق 15: محمد فخري يشتت من على خط المرمى بعد رأسية مروان حمدي

ق 11: تسديدة من جريندو لكن دون خطورة بجوار المرمى.

ق 8: حسين السيد يستقبل تمريرة طولية من وراء الدفاع ويسدد كرة أرضية يتصدى لها بثبات

بداية اللقاء