زياد السيسي: كنت أطمح لذهبية بطولة العالم.. ونجاح زوجتي في الاسكواش يحفزني لتحقيق الإنجازات

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 16:14

كتب : FilGoal

زياد السيسي

شدد زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف على أن نجاح زوجته نوران جوهر في الإسكواش يحفزه على تحقيق المزيد من الإنجازات.

وتوج السيسي بالميدالية البرونزية في كأس العالم لسلاح السيف كأول لاعب مصري يحصل على ميدالية في التاريخ.

وقال السيسي عبر إذاعة راديو هيتس:"كنت أطمح لتحقيق الميدالية الذهبية في البطولة ولكن لحظة التتويج بالبرونزية أمام بطل إيطاليا وعلى أرضه وبتواجد الرئيس الإيطالي لا توصف".

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وتابع "تواجد زوجتي نوران جوهر معي في إيطاليا كان حافزا كبيرا لتحقيق هذا الإنجاز وتألقها في بطولات الاسكواش يشكل حافزا أيضا لتحقيق الإنجازات في لعبة السلاح".

وواصل "هدفي تحقيق ميدالية لمصر في أولمبياد باريس 2024 ولا يوجد مستحيل".

وبدأ زياد مشواره في دور الـ 64 بالتفوق على الأيسلندي أندري ماتيف بنتيجة 15-7، ثم تفوق على الروماني ماتي شيدو بنتيجة 15-11.

وفي دور الـ 16 فاز على المجري ماتاس ديشي بنتيجة 15-13.

وخسر زياد من الجورجي ساندرو بازادي المصنف الأول في العالم بنتيجة 15-14 في نصف النهائي مكتفيا بالميدالية.

وسبق أن حصد زياد السيسي برونزية بطولة العالم في سلاح السيف في الجزائر في نوفمبر 2022، وكتب حينها على حسابه "هي أول ميدالية في تاريخ سلاح السيف".

وخسر زيادة السيسي في بطولة العالم بالجزائر من الجورجي بازادي، وهو أيضا الذي ودع أمامه في أولمبياد طوكيو 2020 في دور الـ 16.

وتضم قائمة منتخب مصر للرجال كل من زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز.

ويقود فريق سلاح السيف الفرنسي فينسين وجمال عبد اللطيف.

ويرأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

ويشهد منافسات البطولة عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.

زياد السيسي
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