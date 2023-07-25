الكونفدرالية - الزمالك يواجه الفائز من أرتا سولار الجيبوتي وهورسيد الصومالي

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية عن تحديد طريق الزمالك.

ويلعب في دور الـ32 من البطولة ضد الفائز من أرتا سولار الجيبوتي وهورسيد الصومالي.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما احتل المركز الثالث في الدوري المصري الموسم الماضي.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الأول أحد أيام 18 – 19 – 20 أغسطس المقبل لجولة الذهاب، بينما تقام جولة الإياب أحد أيام 25 – 26 – 27 من الشهر ذاته.

وتُلعب مباراة الذهاب للدور التمهيدي الأول على ملعب الفريق الأول في كل مواجهة، والإياب في أرض الفريق الثاني.

بينما يخوض الفريق المعفي من المشاركة في الدور التمهيدي الأول مثل الزمالك لقاء الذهاب لدور الـ32 خارج ملعبه، ثم يلعب مباراة الإياب على ملعبه.

أما جولة الذهاب لدور الـ32 تقام أحد أيام 15 – 16 – 17 ديسمبر المقبل، وجولة الإياب أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبل.