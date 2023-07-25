التشكيل - رونالدو يقود هجوم النصر.. وشقيق مبابي على دكة بدلاء باريس

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 13:02

كتب : FilGoal

رونالدو - بنفيكا

أعلن كل من لويس كاسترو مدرب النصر ولويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب النصر مع باريس سان جيرمان في مباراة ودية في اليابان استعدادا للموسم الجديد 2023/2024.

وشهدت تشكيل باريس سان جيرمان وجود إيثان مبابي شقيق كيليان مبابي الأصغر على مقاعد البدلاء.

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باريس سان جيرمان كان قد أعلن استبعاد كيليان مبابي من الجولة الآسيوية الاستعدادية للموسم الجديد.

ويلعب ميلان شكرينيار في التشكيل الأساسي للمرة الأولى بعد انتقاله من إنتر ميلان.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جانليويجي دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي – لوكاس هيرنانديز – ميلان شكرينيار.

الوسط: دانيلو – فيتينا – شير ندور – كارلوس سولير.

الهجوم: زايري إميري – ماركو أسينسيو – نوا ليمينا.

بينما يقود كريستيانو رونالدو تشكيل النصر، كما يظهر سيكو فوفانا للمرة الأولى.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

الحارس: نواف العقيدي.

الدفاع: جيسلان كونان – سلطان الغنام – علي لاجامي – عبد الله مادو.

الوسط:مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أيمن يحيى.

الهجوم: عبد الرحمن الغريب – كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.

ويستعد النصر لخوض مباريات البطولة العربية والتي ستبدأ يوم 28 يوليو بمواجهة الشباب.

ويقع النصر في المجموعة الثالثة بجانب الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري.

النصر باريس سان جيرمان
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