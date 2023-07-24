هاني سعيد لـ في الجول: نتفهم عقوبة الرابطة ضد الشحات ولكن سنتقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز تفهمه لقرار رابطة الأندية بمعاقبة حسين الشحات بالإيقاف ولكن كشف عن التقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه بسبب سوء السلوك خلال مواجهة بيراميدز.

وقال هاني سعيد في تصريحات لـ FilGoal.com: "نتفهم العقوبة وأن هذا وفقا للائحة رابطة الأندية".

وأضاف "ولكن سنستأنف ضد العقوبة بتقديم شكوى إلى لجنة التظلمات لأن الفعل يستحق عقوبة أكبر".

أما عن أنباء مغادرة محمد الشيبي إلى المغرب أوضح هاني سعيد "اللاعب توجه إلى مكة المكرمة لأداء العمرة باتفاق مسبق مع النادي".

ودخل حسين الشحات في مشادة مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز قبل أن يعتدي عليه لاعب الأهلي.

وحرص حسين الشحات على الذهاب إلى محمد الشيبي عقب المباراة للاعتذار له ومصافحته في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز.

وكان الأهلي قد أعلن توقيع غرامة مالية على حسين الشحات لاعب الفريق.

وتقدم نادي بيراميدز بشكوى ضد حسين الشحات مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة.

وفاز بيراميدز على الأهلي بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى للأهلي بشكل عام في مختلف البطولات المحلية هذا الموسم رفقة مدربه السويسري مارسيل كولر.

بيراميدز رفع رصيده إلى النقطة 73 في المركز الثاني، ويظل الأهلي بطل الدوري في الصدارة برصيد 82 نقطة.

ثلاثية بيراميدز سجلها محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه، وفخري لاكاي ومصطفى فتحي.

وفقد الأهلي فرصة إنهاء الدوري دون هزيمة بعدما تلقى الخسارة على يد بيراميدز.