مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) الأهلي.. فصرة التعادل تضيع من عبد القادر
الأحد، 23 يوليه 2023 - 20:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 28 للدوري المصري، والتي تقام في ملعب الدفاع الجوي.
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ق 65: فرصة التعادل تضيع
ق 59: فرصة خطيرة من عبد القادر بعد توغل
ق 57: هجمة خطيرة من الأهلي عن طريق ديانج
نزول ديانج وعبد القادر بدلا من محمد فخري والضاوي
انطلاق الشوط الثاني
ق 49: تسديدة من مصطفى فتحي تصطدم في القائم وترتد إلى إبراهيم عادل والشناوي يتألق أمامه
ق 38: جووول عبد المنعم بالخطأ في مرماه بعد عرضية الشيبي
ق 35: خطورة جديدة من الضاوي بعد عرضية
ق 21: هجمة خطيرة من الأهلي بعد عرضية الدبيس يبعدها الدفاع وتصل لأفشة ويسدد وترتد من الدفاع ويتابعها الضاوي بتسديدة جوار القائم
ق 15: صاروخ في قائم الشناوي من محمود صابر
انطلاق المباراة
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