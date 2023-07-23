محمد إبراهيم: لذلك لم نخشى ضغط الجماهير.. وتمكننا من اللعب على نقاط ضعف المصري

الأحد، 23 يوليه 2023 - 00:11

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - المصري ضد سيراميكا كليوباترا

أشاد محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا بإسهامات المدرب أيمن الرمادي مع الفريق رغم الفترة القصيرة التي سبقت التتويج بكأس الرابطة.

وقال إبراهيم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "الرمادي منحنا حرية كبيرة في الملعب، ونملك لاعبين بخبرات كبيرة، وسبق لهم اللعب في أجواء الجماهير".

وأضاف "تمكننا من اللعب على نقاط ضعف المصري، ووفقنا في التتويج باللقب".

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وواصل "كنا واثقين أننا حتى لو تلقينا هدفا كما حدث أثناء التقدم فسنسجل الثالث والرابع، وقد كان".

واختتم "أيمن الرمادي قضى معنا فترة قصيرة للغاية، وبالطبع يجب أن أشكر المدربين السابقين حلمي طولان ومعين الشعباني وأحمد سامي على جهدهم معنا في الفترة الماضية".

وحقق سيراميكا كليوباترا لقبه الأول في تاريخه بعد الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس الرابطة المصرية.

محمد إبراهيم كأس الرابطة سيراميكا كليوباترا
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