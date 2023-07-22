بوكيتينو: لا أريد لاعبين من السهل إدارتهم في تشيلسي

لا يرغب ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي في الحصول على لاعبين في تشكيل فريقه يكون من السهل إدارتهم بقدر اهتمامه باعتنائهم بالفريق ومحاولاتهم الدائمة لتقديم أفضل ما لديهم.

وتحدث بوكيتينو لموقع تشيلسي الرسمي قائلا: "الهدف هو الفوز وليس فقط أن نكون جيدين".

وواصل "من أجل حدوث ذلك نحتاج للاعبين جيدين، إن كانوا صغار في السن ولكنهم جيدين بما يكفي ليتواجدوا في التشكيل فلما لا؟".

وشدد "لا أريد لاعبين صغار لأنهم من السهل إدارتهم".

وواصل "أريد لاعبين تقديم أفضل ما لديهم في الملعب وتقديم أشياء جيدة لمساعدة الفريق على الفوز".

وأتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته "لا أريد لاعبين من السهل إدارتهم بل يهتمون بالفريق ويتنافسون بأفضل شكل ممكن لجلب النجاح للفريق".

وخلال الصيف الجاري ضم تشيلسي كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون وآنخيلو ودييجو موريرا.