بوكيتينو: لا أريد لاعبين من السهل إدارتهم في تشيلسي

السبت، 22 يوليه 2023 - 14:14

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوتشيتينو

لا يرغب ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي في الحصول على لاعبين في تشكيل فريقه يكون من السهل إدارتهم بقدر اهتمامه باعتنائهم بالفريق ومحاولاتهم الدائمة لتقديم أفضل ما لديهم.

وتحدث بوكيتينو لموقع تشيلسي الرسمي قائلا: "الهدف هو الفوز وليس فقط أن نكون جيدين".

وواصل "من أجل حدوث ذلك نحتاج للاعبين جيدين، إن كانوا صغار في السن ولكنهم جيدين بما يكفي ليتواجدوا في التشكيل فلما لا؟".

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وشدد "لا أريد لاعبين صغار لأنهم من السهل إدارتهم".

وواصل "أريد لاعبين تقديم أفضل ما لديهم في الملعب وتقديم أشياء جيدة لمساعدة الفريق على الفوز".

وأتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته "لا أريد لاعبين من السهل إدارتهم بل يهتمون بالفريق ويتنافسون بأفضل شكل ممكن لجلب النجاح للفريق".

وخلال الصيف الجاري ضم تشيلسي كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون وآنخيلو ودييجو موريرا.

بوكيتينو تشيلسي
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