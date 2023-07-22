جوارديولا يتحدث عن مصير ووكر وكانسيلو

السبت، 22 يوليه 2023 - 13:24

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي وريال مدريد

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن مصير لاعبيه كايل ووكر وجواو كانسيلو.

جواو كانسيلو

النادي : برشلونة

كايل ووكر

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وارتبط ووكر بالرحيل إلى بايرن ميونيخ وذكرت التقارير الصحفية أن اللاعب الإنجليزي أخبر مدربه برغبته في الرحيل.

فيما عاد كانسيلو من إعارة قضاها رفقة بايرن لستة أشهر بعد خلاف حدث مع المدرب الإسباني.

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وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية قائلا: "أريد الأفضل لكل اللاعبين، لقد تحدثت مع ووكر وكل شيء كان جيدا".

وواصل "سنرى ماذا سيحدث".

وعن التعاقدات قال: "أعتقد أن هناك العديد من الأشياء سوف تحدث، لكنني لن أستطيع التعليق حاليا".

وضم سيتي في الصيف الجاري ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي.

وعن كانسيلو قال: "جواو معنا الآن وهو كان لاعبا مهما لنا في الماضي".

وأتم "بعد الإعارة أصبح جزءا من مجموعتنا وسنرى ماذا سيحدث".

كايل ووكر كانسيلو جوارديولا مانشستر سيتي
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