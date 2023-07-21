صاحب سوبر هاتريك ضد ريال مدريد.. لاتسيو يضم كاستيانوس

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 18:03

كتب : FilGoal

فالنتين كاستنيوس

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي ضم المهاجم الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس قادما من نيويورك سيتي الأمريكي.

الأرجنتيني البالغ 24 عاما سجل الموسم المنقضي معارا لصفوف جيرونا الإسباني وسجل سوبر هاتريك ضد ريال مدريد وهو أول من فعل ذلك منذ 1947.

وانضم المهاجم المُلقب بـ "تاتي" لصفوف لاتسيو مقابل 15 مليون يورو حتى صيف 2028 وفقا للتقارير.

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وأصبح المهاجم الأرجنتيني أغلى لاعب يرحل عن صفوف الفريق الأمريكي بعدما كان جاك هاريسون الأغلى عقب انتقاله لصفوف مانشستر سيتي في موسم 2017-18 مقابل 4 ملايين يورو.

ويعد الأرجنتيني أول لاعب ينضم لصفوف نسور العاصمة في الصيف الجاري بعد رحيل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش صوب الهلال وفرانشيسكو أتشيربي لإنتر بشكل نهائي.

وبدأ تاتي مسيرته مع أونيفرسيداد دي تشيلي وانضم لصفوف ديبورتيفو توركي الأوروجوياني في صيف 2017.

وبعد موسم واحد انضم لصفوف نيوريوك سيتي الأمريكي وخلال 134 مباراة سجل 59 هدفا وصنع 24.

وحاز جائزة هداف الدوري الأمريكي موسم 2021 برصيد 19 هدفا.

وانضم في بداية الموسم الماضي معارا من نيوريوك سيتي إلى جيرونا الإسباني وسجل 14 هدفا وصنع 1 في 37 مباراة بجميع المسابقات.

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وأصبح الأرجنتيني أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في شباك ريال مدريد في الدوري الإسباني في القرن الـ21.

كما أن هذا هو أول لاعب يسجل سوبر هاتريك منذ إستيبان إيتشفاريا الذي هز شباك الفريق الملكي بخمسة أهداف سنة 1947 في الدوري آنذاك.

أما إجمالا وبشكل عام فقد أصبح كاستيانوس هو أول لاعب يهز شباك ريال مدريد أربع مرات في مباراة واحدة منذ روبرت ليفاندوفسكي مع بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في 2012.

فالنتين كاستنيوس لاتسيو نيويورك سيتي
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