مصدر من الاتحاد لـ في الجول: طارق العشري الأقرب لتدريب الفريق.. وجلسة حاسمة

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 15:21

كتب : حامد وجدي

طارق العشري مدرب فاركو

اقترب طارق العشري من تولي تدريب نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد السكندري أعلن قبل أيام الانفصال عن زوران مانولوفيتش المدرب الصربي بعد نهاية الموسم.

وقال مصدر من الاتحاد لـ FilGoal.com: "طارق العشري بات المرشح الأقرب لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للصربي زوران".

وأضاف "الساعات المقبلة ستشهد جلسة بين مجلس إدارة الاتحاد وطارق العشري، وسيتم الإعلان الرسمي عن توليه المهمة حال إتمام الاتفاق".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الاتحاد السكندري يتواصل مع طارق العشري منذ فترة لاحتمالية تدريب الفريق.

طارق العشري يملك عرضين آخرين، أحدهما من فريق عربي إفريقي، والآخر من مصر.

الاتحاد السكندري أعلن رحيل زوران مانولوفيتش عن تدريب الفريق اليوم الاثنين بعد نهاية موسم زعيم الثغر ورغم تمديد عقد زوران في وقت سابق لموسم مقبل.

طارق العشري رحل عن تدريب فاركو قبل أيام، ليتولى البرتغالي برونو روماو المهمة مؤقتا خلفا له.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

العملاق الأخضر أنهى النصف الأول من الدوري في المركز السادس برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الرابع حينها، لكن الفريق جمع 13 نقطة فقط في النصف الثاني من البطولة.

طارق العشري الاتحاد السكندري
نرشح لكم
بالعلامة الكاملة.. مودرن فيوتشر يقلب الطاولة على الداخلية ويتصدر الدوري أحمد سامي: حققنا فوزا مستحقا.. وهددت لاعبي سموحة بالخصم خدمة في الجول - طرح تذاكر لقاء الزمالك وأرتا سولار بالكونفدرالية.. وتحديد الأسعار انتهت في الدوري المصري - مودرن فيوتشر (2) - (1) الداخلية.. العلامة الكاملة التشكيل – أحمد عاطف يقود مودرن فيوتشر.. وثلاثي هجومي لـ الداخلية طبيب الزمالك يكشف التشخيص النهائي لإصابة حسام عبد المجيد بثنائية في بلدية المحلة.. سموحة يحقق الفوز الأول في الدوري خبر في الجول - فتوح يقترب من خوض مواجهة أرتا سولار.. والموقف من التدريبات
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - تغييرات بالجملة من تشافي أمام مايوركا.. وليفاندوفسكي بديل 10 دقيقة | الدوري الإسباني
بالعلامة الكاملة.. مودرن فيوتشر يقلب الطاولة على الداخلية ويتصدر الدوري 21 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر يونايتد – أمرابط ظهير أيمن.. وعودة ماونت ضد كريستال بالاس 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد في طريق الزمالك.. الكشف عن قرعة كأس مصر ساعة | كرة سلة
أحمد سامي: حققنا فوزا مستحقا.. وهددت لاعبي سموحة بالخصم ساعة | الكرة المصرية
أهلي جدة يسقط العين بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 من الكأس ساعة | السعودية
التحقيق مع رئيس نابولي بتهمة تزوير حسابات في صفقة أوسيمين ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - طرح تذاكر لقاء الزمالك وأرتا سولار بالكونفدرالية.. وتحديد الأسعار ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن