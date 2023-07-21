دي ماريا ينتصر على رونالدو.. النصر يسقط أمام بنفيكا برباعية

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 00:37

كتب : FilGoal

رونالدو - بنفيكا

سقط النصر السعودي في فخ الخسارة الثانية على التوالي وديا أمام بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4-1 استعدادا لبداية الموسم الجديد.

وخسر النصر وديته الأولى ضد سيلتا فيجو الإسباني بنتيجة 5-0.

وشهدت المباراة مشاركة أنخيل دي ماريا عقب في ظهوره الأول مع بنفيكا عقب عودته للفريق بعد 13 عاما.

وبدأ أيضا كريستيانو رونالدو المباراة أيضا وخاض ما يقارب 83 دقيقة في أرض الملعب وجاوره أيضا مارسيلو بروزوفيتش وغاب الإيفواري سيكو فوفانا عن اللقاء.

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وتقدم النسر البرتغالي في الدقيقة 23 عن طريق دي ماريا الذي حوّل عرضية رافا سيلفا في الشباك.

وبعد 7 دقائق سجل جونكالو راموس هدف التقدم الثاني بعد تمريرة من رافا سيلفا.

وسجل راموس الهدف الثالث له ولبنفيكا في الدقيقة 39 بعد صناعة من ألكسندر باه.

ورد خالد الغنام بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 43 بعد بينية متقنة من البرازيلي تاليسكا.

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في الشوط الثاني أجرى روجر شميدت 11 تغييرا لبنفيكا وبدأ بفريق آخر جديد.

وسجل البديل أندرياس شيلديروب الهدف الرابع في الدقيقة 69 من متابعة بعد تسديدة من ميهايلو ريستيتش ارتدت من الحارس نواف العقيدي.

وأهدر كريستيانو رونالدو انفرادا في الدقيقة 80 تصدى له صامويل سواريش ببراعة.

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وخرج الدون البرتغالي في الدقيقة 84 من أرضية الملعب وشارك علي الحسن بدلا منه.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد لتنتهي المباراة بسقوط جديد للنصر في مستهل فترته الودية.

وسيلتقي النصر في وديته المقبلة مع باريس سان جيرمان يوم 25 يوليو ثم إنتر يوم 27 يوليو.

ويستعد النصر لبداية البطولة العربية يوم 27 يوليو الجاري، ثم الدوري السعودي يوم 11 أغسطس المقبل.

النصر بنفيكا كريستيانو رونالدو أنخيل دي ماريا
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