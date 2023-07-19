مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الحدود.. فرصة خطيرة من تاو
الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 20:11
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة 33 من الدوري المصري.
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ق 16: فرصة خطيرة للأهلي برأسية من بيرسي تاو بعد عرضية كهربا
ق 11: هدف غير محتسب لمحمد شريف بداعي التسلل
ق 6: انفراد ضائع من بيرسي تاو
انطلاق المباراة
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