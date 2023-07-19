مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الحدود.. فرصة خطيرة من تاو

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 20:11

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - أليو ديانج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة 33 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

ق 16: فرصة خطيرة للأهلي برأسية من بيرسي تاو بعد عرضية كهربا

ق 11: هدف غير محتسب لمحمد شريف بداعي التسلل

ق 6: انفراد ضائع من بيرسي تاو

انطلاق المباراة

الأهلي حرس الحدود
نرشح لكم
تشكيل حرس الحدود - أودو يقود الهجوم أمام الأهلي.. وكريم عماد في حراسة المرمى تشكيل الأهلي - كولر يدفع بالقوة الضاربة أمام حرس الحدود في ليلة الاحتفال بالدوري خدمة في الجول - الزمالك يعلن مواعيد اختبارات الناشئين والبراعم خبر في الجول – خطوة تفصل إيهاب جلال عن تدريب الاتحاد السكندري محمد مغربي: الأهلي لم يتحدث معي.. وإمام عاشور إضافة كبيرة خبر في الجول – فيوتشر يطلب 200 مليون جنيه نظير بيع رباعي الفريق لـ بيراميدز خبر في الجول – فيوتشر يحدد سعر بيع "بوبو" بعد اهتمام الأهلي والزمالك وبيراميدز رابطة الأندية تعلن إيقاف 378 مشجعا من الإسماعيلي لمباراتين في الموسم الجديد
أخر الأخبار
رومانو: اتفاق مبدئي بين ليفربول والاتفاق لضم هندرسون 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الحدود.. فرصة خطيرة من تاو 52 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل حرس الحدود - أودو يقود الهجوم أمام الأهلي.. وكريم عماد في حراسة المرمى ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - كولر يدفع بالقوة الضاربة أمام حرس الحدود في ليلة الاحتفال بالدوري ساعة | الدوري المصري
بعد أيام من عودته.. باريس سان جيرمان يعير سيمونز إلى لايبزج ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر ودي - ليفربول (1) (2) كارلسروه.. جووول الثاااني 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - استقالة عصام شعبان من تدريب جمهورية شبين 2 ساعة | الدرجة الثانية
ذا أثليتك: تمت.. محرز إلى أهلي جدة وموعد الفحص الطبي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 2 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 3 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم 4 صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون