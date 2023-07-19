انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) الحدود
الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 20:11
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة 33 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 98: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على كهربا
ق 97: جوووول من كهربا
ق 90: عبد القادر يهدر أمام المرمى الخالي
ق 82: تسديدة قوية من قندوسي الحارس يبعدها
ق 80: جووول التعادل خالد عبد الفتاح بالخطأ في مرماه
ق 77: نزول أحمد عبد القادر بدلا من بيرسي تاو
ق 71: جووول كهربا
ق 60: نزول خالد عبد الفتاح وأحمد قندوسي وأفشة ومروان عطية وخروج محمد هاني وديانج ومحمد شريف وكوكا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 44: ماذا أهدرت يا كهربا كرة من على خط المرمى بعد رأسية من بيرسي تاو
ق 38: فرصة خطيرة ضائعة من الشحات
ق 16: فرصة خطيرة للأهلي برأسية من بيرسي تاو بعد عرضية كهربا
ق 11: هدف غير محتسب لمحمد شريف بداعي التسلل
ق 6: انفراد ضائع من بيرسي تاو
انطلاق المباراة