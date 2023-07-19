انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) الحدود

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة 33 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 98: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على كهربا

ق 97: جوووول من كهربا

ق 90: عبد القادر يهدر أمام المرمى الخالي

ق 82: تسديدة قوية من قندوسي الحارس يبعدها

ق 80: جووول التعادل خالد عبد الفتاح بالخطأ في مرماه

ق 77: نزول أحمد عبد القادر بدلا من بيرسي تاو

ق 71: جووول كهربا

ق 60: نزول خالد عبد الفتاح وأحمد قندوسي وأفشة ومروان عطية وخروج محمد هاني وديانج ومحمد شريف وكوكا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 44: ماذا أهدرت يا كهربا كرة من على خط المرمى بعد رأسية من بيرسي تاو

ق 38: فرصة خطيرة ضائعة من الشحات

ق 16: فرصة خطيرة للأهلي برأسية من بيرسي تاو بعد عرضية كهربا

ق 11: هدف غير محتسب لمحمد شريف بداعي التسلل

ق 6: انفراد ضائع من بيرسي تاو

انطلاق المباراة