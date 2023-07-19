مباشر ودي - ليفربول (1) (2) كارلسروه.. جووول الثاااني

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 19:01

كتب : FilGoal

ليفربول - كارلسروه

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وكارلسروه الودية استعدادا للموسم الجديد.

ويبدأ محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول.

ودفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالظهير الأيمن ترينت ألكساندر أرنولد في وسط الملعب.

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وتعد هذه المباراة هي الأولى لليفربول في معسكر إعداد الموسم الجديد.

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 50: هدف ثاني لكارلسروه عن طريق سيباستيان جونج

ق 46: كلوب يدفع بـ 11 لاعبا جديدا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: جووول التعااادل.. كارلسروه يدرك التعادل بتسديدة صاروخية

ق 9: هدف غير محتسب لليفربول

ق 4: جووول أووول.. تمريرة ثنائية بين صلاح ونوينز داخل منطقة الجزاء تنتهي بهدف للأوروجوياني

بداية اللقاء

ليفربول كارلسروه
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