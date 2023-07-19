ذا أثليتك: تمت.. محرز إلى أهلي جدة وموعد الفحص الطبي

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 18:57

كتب : FilGoal

رياض محرز مع كأس دوري أبطال أوروبا

وشارك محرز خلال الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي في 47 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 13 آخرين بجميع المسابقات.

توصل نادي أهلي جدة لاتفاق لضم رياض محرز من مانشستر سيتي حسبما كشفت شبكة "ذا أثليتك".

وسينضم الدولي الجزائري مقابل 35 مليون يورو بالإضافة لـ 5 ملايين كحوافز.

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وسيجري محرز الفحص الطبي غدا وسيوقع على عقد يمتد لـ 3 سنوات مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر سيتي بدأ وضع خطة لتعويض رحيل جناحه.

وأوضح التقرير أن النادي يرفض رحيله برناردو سيلفا صوب الهلال مفضلا بقاءه في ظل رحيل محرز.

وضم سيتي في سوق الانتقالات حتى الآن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش قادما من تشيلسي لتعويض رحيل إلكاي جوندوجان لبرشلونة.

وعزز أهلي جدة صفوفه الموسم الجاري بضم إدواردو ميندي من تشيلسي وروبرتو فيرمينو من ليفربول بعد عودته للدوري السعودي عقب موسم في الدرجة الأولى.

محرز صاحب الـ 32 عاما قدم موسما تاريخيا مع مانشتر سيتي بعد الفوز بالثلاثية (دوري أبطال أوروبا والدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي).

وشارك محرز خلال الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي في 47 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 13 آخرين بجميع المسابقات.

رياض محرز أهلي جدة مانشستر سيتي
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