رومانو: أهلي جدة واثق من ضم محرز.. وهذا شرط مانشستر سيتي

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 16:18

كتب : FilGoal

رياض محرز يحتفل بهدفه في ديربي مانشستر

يثق أهلي جدة في قدرته على ضم رياض محرز نجم مانشستر سيتي خلال هذا الصيف.

ويمتد عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025.

وبحسب فابريزو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن مانشستر سيتي رفض عرضا من أهلي جدة بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

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وأوضح رومانو أن مانشستر سيتي طلب الحصول على 30 مليون جنيه إسترليني من الأهلي.

صحيفة "عكاظ" السعودية ذكرت في وقت سابق أن أهلي جدة توصل إلى اتفاق مع رياض محرز ويبقى الاتفاق مع ناديه قبل إتمام الصفقة بشكل نهائي.

محرز صاحب الـ 32 عاما قدم موسما تاريخيا مع مانشتر سيتي بعد الفوز بالثلاثية (دوري أبطال أوروبا والدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي).

وشارك محرز خلال الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي في 47 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 13 آخرين بجميع المسابقات.

مانشستر سيتي رياض محرز
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