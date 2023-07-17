في الجول يكشف نتائج اجتماع كولر مع الإدارة.. العائدون والراحلون والصفقات المطلوبة

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 20:23

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر مدرب الأهلي

عقد مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي اجتماعا مع مجلس إدارة النادي للاتفاق على رؤية النادي للموسم المقبل فيما يخص فريق الكرة.

محمد شكري

النادي : سيراميكا كليوباترا

كريم وليد

النادي : فيوتشر

الأهلي
الدوري المصري

وتوصل الطرفان خلال الاجتماع لاتفاق على أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق، والآخرين العائدين من الإعارة، والصفقات التي يريد النادي الدخول فيها.

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FilGoal.com ينفرد لكم بأهم ما جاء من نتائج لاجتماع مارسيل كولر مع الإدارة.

العائدون من الإعارة

قرر الأهلي عودة كريم وليد وصلاح محسن من إعارتيهما لكل من فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

كريم وليد قضى موسمين معارا إلى فيوتشر. وفيهما شارك صاحب الـ25 عاما في 60 مباراة. سجل فيها خمسة أهداف وصنع هدفا.

صلاح محسن بدوره قضى الموسم الجاري معارا إلى سيراميكا كليوباترا. ومعهم شارك في 20 مباراة، وسجل فيها 4 أهداف.

المعارون

من جهة أخرى، قرر الأهلي استمرار العربي بدر، ومصطفى البدري، وسعد سمير خارج الفريق.

العربي بدر معار حاليا إلى طلائع الجيش، فيما يلعب مصطفى البدري وسعد سمير رفقة فيوتشر على سبيل الإعارة التي انتهت للثنائي.

مصطفى البدري شارك في 23 مباراة هذا الموسم رفقة فيوتشر. سجل فيها هدفا.

وينوي الأهلي كذلك إعارة محمد فخري وعبد الرحمن رشدان في حالة توافر عروض مناسبة لهما.

الصفقات الجديدة

نصل هنا إلى الصفقات الجديدة التي يريد الأهلي الدخول فيها.

أولا: يريد الأهلي تفعيل بند أحقية استعادة خدمات محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا مقابل 7 مليون جنيه.

ثانيا: يريد الأهلي الاستمرار في التفاوض حول إمكانية ضم محمد رضا "بوبو" لاعب وسط فيوتشر، بجانب صفقة إمام عاشور التي كان الأهلي قد حسمها بالفعل ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عنها.

وبعيدا عن وسط الملعب، يريد الأهلي ضم جناح أيسر ومهاجم صريح وقد يكون جوستافو سوزا البرازيلي هو المهاجم المنتظر حسب ما تشير الأمور في اللحظة الراهنة.

وأخيرا، فإذا قرر الأهلي تدعيم دفاعه بقلب دفاع جديد، فسيكون محمود مرعي مدافع فيوتشر هو الخيار الأول الذي سيحاول الأهلي ضمه.

وكان الأهلي قد فعل بند شراء خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن بشكل نهائي من سموحة بالفعل.

الراحلون

نصل إلى الراحلين الذين استقر الأهلي على رحيلهم، وسيكون على رأسهم أيمن أشرف مدافع الفريق الذي لم يشارك لأي دقيقة على مدار الموسم، والذي قرر الأهلي رحيله بشكل نهائي بقرار من كولر.

من جهة أخرى، كان الأهلي قد استقر على السماح لـ شادي حسين مهاجم الفريق، وعلي لطفي حارس المرمى بالانضمام إلى صفوف نادي زد.

كان الأهلي قد باع حسام حسن إلى سموحة بشكل نهائي بالفعل بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم.

تأجيل المصير

البند الأخير الذي ناقشه الجهاز الفني مع الإدارة كان بخصوص كريم الدبيس ورأفت خليل ظهيرا الفريق اليساريين، إذ قرر كولر تأجيل مصيرهما إلى نهاية الموسم، سواء لاستمرارهما أو إعارتهما أو استمرار أحدهما مع إعارة الآخر.

مارسيل كولر يرى بأن الموسم المقبل سيكون طويلا ومزدحما جدا، ما يجعله بحاجة إلى فريقين كاملين على نفس الجاهزية، وهذا ما يستدعي ضم تلك الصفقات.

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