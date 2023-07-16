مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) فاركو.. بداية المباراة

الأحد، 16 يوليه 2023 - 21:15

كتب : FilGoal

الزمالك × فاركو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وفاركو في ختام مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري لموسم 2022/2023.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة:
تشكيل الزمالك – صبحي أساسي.. وعمر جابر يبدأ أمام فاركو تشكيل فاركو - تيري وحمرون في قيادة المهمة الأخيرة أمام الزمالك مواعيد مباريات الأحد 16 يوليو 2023.. الزمالك يختتم الدوري ومواجهة جديدة لـ الأهلي مباراته الخامسة بالموسم.. مصطفى الشهدي حكما لمواجهة الزمالك وفاركو

بداية المباراة

الدوري المصري الزمالك فاركو
نرشح لكم
مؤتمر كولر: فخور بتدويري لقائمة الأهلي.. وأنتظر أمرا لأعلن قرار إجازة اللاعبين بيان - أسوان يكذب أياجوا: اعتداء الإداري عليه مزعوم بالكامل.. سنفرغ الكاميرات ونشكوه أمام فيفا تشكيل الزمالك – صبحي أساسي.. وعمر جابر يبدأ أمام فاركو الرباعية الرابعة.. الأهلي يهزم المقاولون في العد التنازلي لإنهاء الدوري تشكيل فاركو - تيري وحمرون في قيادة المهمة الأخيرة أمام الزمالك صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون انتهت الدوري المصري - المقاولون (1)-(4) الأهلي.. فوز الأحمر تشكيل المقاولون – ثنائي المنتخب الأولمبي أساسي أمام الأهلي
أخر الأخبار
مؤتمر كولر: فخور بتدويري لقائمة الأهلي.. وأنتظر أمرا لأعلن قرار إجازة اللاعبين 9 دقيقة | الدوري المصري
بيان - أسوان يكذب أياجوا: اعتداء الإداري عليه مزعوم بالكامل.. سنفرغ الكاميرات ونشكوه أمام فيفا 11 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) فاركو.. بداية المباراة 34 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – صبحي أساسي.. وعمر جابر يبدأ أمام فاركو 42 دقيقة | الكرة المصرية
الرباعية الرابعة.. الأهلي يهزم المقاولون في العد التنازلي لإنهاء الدوري 47 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل فاركو - تيري وحمرون في قيادة المهمة الأخيرة أمام الزمالك 48 دقيقة | الدوري المصري
رئيس لاتسيو: 15 مليون يورو = صفر.. هكذا تعاملت مع انتقال سافيتش إلى الهلال ساعة | الكرة الأوروبية
صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 4 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم