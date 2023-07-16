مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) فاركو.. بداية المباراة
الأحد، 16 يوليه 2023 - 21:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وفاركو في ختام مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري لموسم 2022/2023.
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بداية المباراة
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