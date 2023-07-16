مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) فاركو.. بداية المباراة

بيان - أسوان يكذب أياجوا: اعتداء الإداري عليه مزعوم بالكامل.. سنفرغ الكاميرات ونشكوه أمام فيفا

الرباعية الرابعة.. الأهلي يهزم المقاولون في العد التنازلي لإنهاء الدوري

تشكيل فاركو - تيري وحمرون في قيادة المهمة الأخيرة أمام الزمالك

صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون