استراحة الدوري المصري - الزمالك (2)-(0) فاركو.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 16 يوليه 2023 - 21:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وفاركو في ختام مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري لموسم 2022/2023.
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ق 31 جووول إبراهيما نداي يسجل الهدف الثاني من متابعة لكرة عادت من الدفاع
ق 25: جوووول سيد عبد الله والأول
بداية المباراة
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