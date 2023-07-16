مباشر الدوري المصري - المقاولون (0)-(1) الأهلي.. جووول ديانج والأول

الأحد، 16 يوليه 2023 - 18:46

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد الأهلي في الجولة 34 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 17: جوووول ديانج والأول

ق 12: تسديدة من كريستو يتصدى لها أبو السعود

انطلاق المباراة

الأهلي المقاولون الدوري المصري
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