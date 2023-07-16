انتهت الدوري المصري - المقاولون (1)-(4) الأهلي.. فوز الأحمر

الأحد، 16 يوليه 2023 - 18:46

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - هدف محمد شريف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد الأهلي في الجولة 34 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز الأهلي 4-1

ق 89: جووووول الرابع طاهر من ركلة جزاء

ق 87: ركلة جزاء لكهربا

ق 82: نزول كهربا وعبد القادر ورأفت خليل بدلا من شريف وأفشة والدبيس

ق 78: نزول علي لطفي وبيرسي تاو بدلا من محمد الشناوي وديانج

ق 68: جووووول طاهر والثالث

ق 60: جون أوكلي يهدر التعادل

ق 53: شريف يهدر فرصة الثالث

ق 52: جوووووول شريف والثاني

ق 34: هدف غير محتسب بسبب التسلل

ق 33: تسديدة من عمر فتحي تصطدم وتخرج ركنية

ق 23: جوووول أوشايا والتعادل

ق 17: جوووول ديانج والأول

ق 12: تسديدة من كريستو يتصدى لها أبو السعود

انطلاق المباراة

الأهلي المقاولون الدوري المصري
نرشح لكم
مؤتمر كولر: فخور بتدويري لقائمة الأهلي.. وأنتظر أمرا لأعلن قرار إجازة اللاعبين بيان - أسوان يكذب أياجوا: اعتداء الإداري عليه مزعوم بالكامل.. سنفرغ الكاميرات ونشكوه أمام فيفا مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) فاركو.. بداية المباراة تشكيل الزمالك – صبحي أساسي.. وعمر جابر يبدأ أمام فاركو الرباعية الرابعة.. الأهلي يهزم المقاولون في العد التنازلي لإنهاء الدوري تشكيل فاركو - تيري وحمرون في قيادة المهمة الأخيرة أمام الزمالك صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون تشكيل المقاولون – ثنائي المنتخب الأولمبي أساسي أمام الأهلي
أخر الأخبار
مؤتمر كولر: فخور بتدويري لقائمة الأهلي.. وأنتظر أمرا لأعلن قرار إجازة اللاعبين 9 دقيقة | الدوري المصري
بيان - أسوان يكذب أياجوا: اعتداء الإداري عليه مزعوم بالكامل.. سنفرغ الكاميرات ونشكوه أمام فيفا 11 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) فاركو.. بداية المباراة 34 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – صبحي أساسي.. وعمر جابر يبدأ أمام فاركو 42 دقيقة | الكرة المصرية
الرباعية الرابعة.. الأهلي يهزم المقاولون في العد التنازلي لإنهاء الدوري 46 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل فاركو - تيري وحمرون في قيادة المهمة الأخيرة أمام الزمالك 47 دقيقة | الدوري المصري
رئيس لاتسيو: 15 مليون يورو = صفر.. هكذا تعاملت مع انتقال سافيتش إلى الهلال ساعة | الكرة الأوروبية
صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 4 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم