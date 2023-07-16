انتهت الدوري المصري - المقاولون (1)-(4) الأهلي.. فوز الأحمر
الأحد، 16 يوليه 2023 - 18:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد الأهلي في الجولة 34 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 4-1
ق 89: جووووول الرابع طاهر من ركلة جزاء
ق 87: ركلة جزاء لكهربا
ق 82: نزول كهربا وعبد القادر ورأفت خليل بدلا من شريف وأفشة والدبيس
ق 78: نزول علي لطفي وبيرسي تاو بدلا من محمد الشناوي وديانج
ق 68: جووووول طاهر والثالث
ق 60: جون أوكلي يهدر التعادل
ق 53: شريف يهدر فرصة الثالث
ق 52: جوووووول شريف والثاني
ق 34: هدف غير محتسب بسبب التسلل
ق 33: تسديدة من عمر فتحي تصطدم وتخرج ركنية
ق 23: جوووول أوشايا والتعادل
ق 17: جوووول ديانج والأول
ق 12: تسديدة من كريستو يتصدى لها أبو السعود
انطلاق المباراة
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