انتهت الدوري المصري - المقاولون (1)-(4) الأهلي.. فوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد الأهلي في الجولة 34 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 4-1

ق 89: جووووول الرابع طاهر من ركلة جزاء

ق 87: ركلة جزاء لكهربا

ق 82: نزول كهربا وعبد القادر ورأفت خليل بدلا من شريف وأفشة والدبيس

ق 78: نزول علي لطفي وبيرسي تاو بدلا من محمد الشناوي وديانج

ق 68: جووووول طاهر والثالث

ق 60: جون أوكلي يهدر التعادل

ق 53: شريف يهدر فرصة الثالث

ق 52: جوووووول شريف والثاني

ق 34: هدف غير محتسب بسبب التسلل

ق 33: تسديدة من عمر فتحي تصطدم وتخرج ركنية

ق 23: جوووول أوشايا والتعادل

ق 17: جوووول ديانج والأول

ق 12: تسديدة من كريستو يتصدى لها أبو السعود

انطلاق المباراة