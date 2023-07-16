السهرة_الرياضية – "يونايتد الملعونة" .. فيلم عن رحلة المدرب برايان كلوف مع ليدز يونايتد التي استمرت 44 يومًا!

يعرض فيلم الرياضة والدراما التاريخية The Damned United / "يونايتد الملعونة" قصة فترة تدريب بريان كلوف لفريق ليدز يوايتد البريطاني التي استمرت 44 يومًا فقط.

يتناول تيم هوبر، مخرج Les Miserables وThe Danish Girl، صراع المدرب برايان كلوف مع فريق ليدز يونايتد قبل أن يتولى مهمة تدريبه.

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