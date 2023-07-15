ممدوح عيد: العامل المقبل هو عام الأحلام.. ونأمل المشاركة في كأس العالم للأندية

السبت، 15 يوليه 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

ممدوح عيد - المدير التنفيذي لنادي بيراميدز

شدد ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز على أن طموحه بالموسم المقبل هو التتويج بجميع الألقاب الممكنة.

وقال عيد عبر المركز الإعلامي لبيراميدز: "الأمور تطورتالغعام بصورة واضحة داخل الفريق والمجموعة الحالية من اللاعبين أظهرت مدى تقاربها وهي أفضل مجموعة تعاملت معها والجميع يشعر أن الفريق أسرة واحدة".

وتابع "رحلة النادي بدأت منذ 4 سنوات فقط والأمر كان بمثابة الحلم والآن اقترب من أن يصبح حقيقة والعام المقبل سيكون عام تحقيق الأحلام لأني أثق في اللاعبين وأرى أن بإمكانهم الظهور بصورة أفضل في الفترة المقبلة وحصد كل البطولات التي ينافس عليها الفريق".

أخبار متعلقة:
تقرير: ليس أوسوريو.. هندوراس تستقر على اسم المدير الفني الجديد خبر في الجول - البرازيلي سوزا الأقرب لدعم هجوم الأهلي لأسباب مختلفة.. أسباب غيابات 11 لاعبا من الزمالك أمام فاركو تمهيدا لضم ميسي.. إنتر ميامي يفسخ تعاقد بيزارو

وأضاف "أطلب من كل لاعب أن يبذل جهده في كل ثانية لصالح النادي وأعدهم بتنفيذ كل شيء أستطيع تنفيذه وسأعمل على تهيئة الظروف المناسبة واحتياجات الفريق".

وأتم "الموسم المقبل سيكون في غاية الأهمية وأمامنا أحلام أهمها الفوز بلقب الدوري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية وتحقيق أفضل نتيجة فيه وأحلامي لا تأتي من فراغ وإنما إيمانا بإمكانيات وقدرات النادي واللاعبين والمنظومة بالكامل والروح العالية وتعاهد الفريق على بذل كل ما لديه لتحقيق أهداف النادي وخططه".

وأنهى بيراميدز الموسم في المركز الثاني وضمن التأهل لدوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه.

بيراميدز ممدوح عيد
نرشح لكم
مباراته الخامسة بالموسم.. مصطفى الشهدي حكما لمواجهة الزمالك وفاركو الأولى للفريقين.. مصطفى عثمان حكما لمباراة المقاولون والأهلي مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (3) (1) الاتحاد.. ركلة جزاااء توقفت سلسلة اللاهزيمة.. سموحة ينتصر على المصري صاروخ العجوز يقود إنبي لهزيمة سيراميكا في ختام الدوري "بسبب الأخطاء المستمرة".. الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تطوير منظومة التحكيم التشكيل - تغييرات عديدة في الإسماعيلي.. ومابولولو يقود هجوم الاتحاد خبر في الجول - البرازيلي سوزا الأقرب لدعم هجوم الأهلي
أخر الأخبار
مباراته الخامسة بالموسم.. مصطفى الشهدي حكما لمواجهة الزمالك وفاركو 3 دقيقة | الدوري المصري
حمدي فتحي على رأس قائمة الوكرة لمعسكر إسبانيا 11 دقيقة | الوطن العربي
الأولى للفريقين.. مصطفى عثمان حكما لمباراة المقاولون والأهلي 13 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (3) (1) الاتحاد.. ركلة جزاااء 36 دقيقة | الدوري المصري
توقفت سلسلة اللاهزيمة.. سموحة ينتصر على المصري 53 دقيقة | الدوري المصري
صاروخ العجوز يقود إنبي لهزيمة سيراميكا في ختام الدوري ساعة | الدوري المصري
"بسبب الأخطاء المستمرة".. الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تطوير منظومة التحكيم ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - تغييرات عديدة في الإسماعيلي.. ومابولولو يقود هجوم الاتحاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 4 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم