انتهت - المصري (0)-(1) سموحة.. إنبي (1)-(0) سيراميكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجتي المصري ضد سموحة وسيراميكا كليوباترا ضد إنبي في الجولة الـ 34 من الدوري المصري الممتاز.

المصري × سموحة

نهاية المباراة

ق62. تسديدة من رجب عمران فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31. جووول أول لسموحة عن طريق محمود حليمو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق30. حسين فيصل يهدر انفرادا بالمرمى على مرتين، الأولى تصدى لها عصام ثروت والثانية أنقذها كريم العراقي من على خطر المرمى.

ق22. إيتوجا يحاول المرور من مداف سموحة ويسدد بجوار المرمى بالقدم اليسرى.

بداية المباراة

سيراميكا كليوباترا × إنبي

نهاية المباراة

ق65. جوووول أول رائع لإنبي عن طريق أحمد العجوز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

بداية المباراتين بعد قليل