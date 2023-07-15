مباشر نهائي ويمبلدون – أنس جابر (0) - (1) ماركيتا فوندروسوفا.. التونسية تخسر المجموعة الأولى

السبت، 15 يوليه 2023 - 16:00

كتب : FilGoal

ماركيتا فوندروسوفا وأنس جابر - نهائي ويمبلدون للتنس 2023

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نهائي ويمبلدون التي تجمع بين أنس جابر والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

وسبق أن التقت أُنس مع التشيكية من قبل في 5 مواجهات فازت التونسية مرتين والتشيكية في 3 مناسبات منها 2 العام الجاري في بطولتي أستراليا المفتوحة وإنديانا ويلز الأمريكية.

وتعد هذه هي ثاني مرة على التوالي تتأهل فيها أنس إلى نهائي ويمبلدون بعد خسارتها للقب العام الماضي.

وتطمح أنس جابر لتصبح أول عربية وإفريقية تفوز باللقب في التاريخ.

تنطلق المباراة في الرابعة مساء.

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ماركيتا تفوز بالشوط الثامن.

أنس تفوز بالشوط السابع.

ماركيتا تفوز بالشوط السادس.

ماركيتا تفوز بالشوط الخامس.

أنس تفوز بالشوط الرابع.

أنس تفوز بالشوط الثالث.

أنس تفوز بالشوط الثاني.

ماركيتا تفوز بالشوط الأول.

انطلاق المجموعة الثانية.

ماركيتا تفوز بالشوط السادس والمجموعة الاولى بنتيجة 6-4.

ماركيتا تفوز بالشوط الخامس وتتقدم لأول مرة.

ماركيتا تدرك التعادل مرة أخرى، النتيجة الآن 4-4.

ماريتا تفوز بشوط ثالث، النتيجة 4-3 للتونسية في المجموعة الأولى.

أنس تفوز بالشوط الرابع وتوسع الفارق لشوطين مرة أخرى.

أنس تفوز بالشوط الثالث وتعود للتقدم مجددا.

أنس تخسر الشوط الرابع، التعادل الآن بشوطين لكل لاعبة.

أنس تخسر الشوط الثالث لصالح ماريتا، النتيجة الآن 2-1 لصالح اللاعبة التونسية.

أنس تفوز بالشوط الثاني.

أنس تفوز بالشوط الأول.

انطلاق المباراة.

أنس جابر تنس ويمبلدون
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