رومانو: الهلال يتوصل لاتفاق شفهي مع ميتروفيتش.. ويستعد لعرض جديد

الجمعة، 14 يوليه 2023 - 20:29

كتب : FilGoal

أليكساندر ميتروفيتش - صربيا وسويسرا - كأس العالم 2022

توصل الهلال السعودي لاتفاق شفهي مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش على البنود الشخصية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي" أن اللاعب منفتح على ارتداء قميص الهلال.

وشدد رومانو أن الهلال يستعد لتقديم عرض جديد لفولام لضم اللاعب الذي يضعه كهدف رئيسي.

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وذكرت "BBC" في وقت سابق أن فولام رفض عرضا من الهلال مقابل 30 مليون يورو من أجل شراء ميتروفيتش.

وضم الهلال حتى الآن كل من السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو، والبرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون.

وظهر ميتروفيتش في 28 مباراة الموسم الماضي، وسجل 15 هدفا وصنع 4.

وسجل ألكسندر 52 هدفا دوليا لمنتخب صربيا خلال 81 مباراة.

وحصد ألكسندر ميتروفيتش جائزة أفضل لاعب في صربيا لعام 2022.

وسجل ميتروفيتش مهاجم فولام الإنجليزي 8 أهداف خلال العام الميلادي منها 2 في كأس العالم 2022.

وفاز ميتروفيتش بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته لعام 2018.

وبات خامس لاعب يحصد الجائزة مرتين بعد نيمانيا فيديتش وديان ستانكوفيتش وبرانيسلاف إيفانوفيتش ونميانيا ماتيتش.

ويعد أكثر من حصدها هو دوشان تاديتش لاعب أياكس الحالي برصيد 3 مرات.

وقاد فولام في منتصف العام للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل 43 هدفا في 44 مباراة في دوري الدرجة الأولى (شامبيونشيب) كرقم قياسي.

ورغم هدفيه في كأس العالم 2022 إلا إنه لم يستطع رفقة زملائه من عبور دور المجموعات لصالح البرازيل وسويسرا.

الهلال ألكسندر ميتروفيتش فولام
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