استراحة صراع البقاء - أسوان (0)-(2) الداخلية.. الحرس (1)-(1) المحلة.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لآخر 4 مباريات حاسمة في صراع البقاء والهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وتقام 4 مباريات بين: أسوان × الداخلية - حرس الحدود × غزل المحلة - بيراميدز × طلائع الجيش - فيوتشر × البنك الأهلي.

الترتيب المحدث وفقا للنتائج الحالية (بعد نهاية الشوط الأول)

13- البنك الأهلي: 37 نقطة

14- طلائع الجيش: 36 نقطة

15- الداخلية: 35 نقطة

16- غزل المحلة: 34 نقطة

17- أسوان: 33 نقطة

18- حرس الحدود: 22 نقطة (هبط رسميا)

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أسوان (0)-(2) الداخلية

نهاية الشوط الأول بتقدم الداخلية بنتيجة 2-0.

عملوووها تاني 🔥💥 الداخلية يسجل الهدف الثاني في مرمى أسوان في آخر ثواني الشوط الأول #ONTime_Sports pic.twitter.com/gZrnY8vwNT — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 14, 2023

ق 45: جووول الثااااني.. فانوم يسجل الهدف الثاني بالكعب بعد عرضية مرت من الجميع من البانوبي

بعد عرضية ساحرة 😮🔥 عبد الرحمن البانوبي يفتتح التسجيل للداخلية في مرمى أسوان #ONTime_Sports pic.twitter.com/awQO80h9vt — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 14, 2023

ق 43: جوووول أوووول.. عرضية من ألفريد فانوم تمر من الجميع ويودعها عبد الرحمن البانوبي في الشباك.

بداية المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا

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حرس الحدود (1)-(1) غزل المحلة

نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1

الإثارة لا تتوقف في مباريات الهبوط 🔥🔥.. غزل المحلة يسجل التعادل من ركلة جزاء.. وفي المباراة الأخرى طلائع الجيش يتقدم على بيراميدز بالهدف الأول pic.twitter.com/TeSGaL7aLI — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 14, 2023

ق 14: جووول التعااادل.. أحمد الشيخ يسجل من ركلة جزاء هدف التعادل.

ق 13: محمود عاشور يحتسب ركلة جزاء للغزل بعد عرقلة بن والي لأحمد الشيخ

المحلة في موقف لا يحسد عليه.. حرس الحدود يتقدم بالهدف الأول ويضع الغزل في موقف صعب pic.twitter.com/dYpByUEuxH — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 14, 2023

ق 9: جووول أووول.. محمود بن والي يسجل برأسية هدف التقدم لحرس لحدود

بداية المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا

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بيراميدز (3)-(1) طلائع الجيش

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بنتيجة 3-1

جول من طرائف وغرائب الدوري.. مدافع طلائع الجيش يسجل الهدف الثالث لبيراميدز في مرماه pic.twitter.com/qXM4evgGtL — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 14, 2023

ق 45: هدف عكسي غريب.. محمد فتح الله يعيد الكرة بالخطأ في شباكه بعدما مرت من تحت أقدام عمر رضوان.

بعد أسيست راااائع من القائم.. كريم حافظ يتقدم بالهدف الثاني لبيراميدز في مواجهة طلائع الجيش pic.twitter.com/xuFchRqAnz — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 14, 2023

ق 34: جووول بيراميدز يقلب النتيجة بهدف ثاني برأسية من كريم حافظ بعد كرة ارتدت من يد عمر رضوان

صاروخ عبد الله مجدي 💥💥 يحقق التعادل لبيراميدز في مواجهة طلائع الجيش pic.twitter.com/ztz4KKzycr — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 14, 2023

ق 25: جووول التعااادل.. عبد الله مجدي يسجل هدف التعادل بتسديدة أرضية قوية

الإثارة لا تتوقف في مباريات الهبوط 🔥🔥.. غزل المحلة يسجل التعادل من ركلة جزاء.. وفي المباراة الأخرى طلائع الجيش يتقدم على بيراميدز بالهدف الأول pic.twitter.com/TeSGaL7aLI — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 14, 2023

ق 13: جووول أووول.. ركنية أحمد سمير ورأسية عربي بدر تسجل الأول للطلائع

بداية المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا

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البنك الأهلي (0)-(0) فيوتشر

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 38: هدف للبنك الأهلي ألغي بسبب التسلل على أحمد ياسر

بداية المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا

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ترتيب صراع البقاء في الدوري المصري (قبل البداية):

13- البنك الأهلي: 36 نقطة (لن يهبط في جميع الأحوال)

14- طلائع الجيش: 36 نقطة (لن يهبط في جميع الأحوال)

15- أسوان: 33 نقطة

16- غزل المحلة: 33 نقطة

17- الداخلية: 32 نقطة

18- حرس الحدود: 21 نقطة (هبط رسميا)

عمليا

طلائع الجيش والبنك الأهلي يتفوقان على أسوان في المواجهات المباشرة، ويتساويان في الأمر ذاته مع غزل المحلة، وبالتالي لا يمكنهما التراجع لأكثر من المركز الخامس عشر أيضا، وباحتساب كل حالات التساوي الممكنة، لن يخرج الهابط عن الثلاثي (أسوان - غزل المحلة - الداخلية).

إذ خسر طلائع الجيش أو البنك الأهلي أو كلاهما، وفاز أسوان والمحلة معا، قد نرى 3 أو 4 فرق تتساوى في النقاط معا، وهذا يغير طريقة احتساب الهبوط، ولكنه لا يغير هوية المهددين.

لنبدأ أولا باحتمالات الثلاثي الرئيسي المهدد (أسوان - المحلة - الداخلية) قبل النظر إلى من قد يأتي من الأعلى..

مباراتي الحسم (الثلاثي الرئيسي المهدد):

أسوان × الداخلية

حرس الحدود × غزل المحلة

سيناريوهات الجولة الأخيرة (الثلاثي الرئيسي المهدد)

الداخلية لا يملك بديلا عن الفوز الذي لا يضمن بقاءه في حد ذاته، حيث يحتاج لعدم فوز المحلة على حرس الحدود.

أسوان يكفيه التعادل مع الداخلية في حالة واحدة فقط، وهي خسارة المحلة أمام حرس الحدود.

أما المحلة فببساطة يحتاج إلى الفوز مع عدم فوز أسوان على الداخلية.

في حال فوز أسوان والمحلة معا، ونظرا لتساويهما في المواجهات المباشرة سيكون الحكم لفارق الأهداف.

أسوان سجل 29 هدفا وتلقى 41 (-12)، بينما سجل المحلة 25 هدفا وتلقى 45 (-20). من المستحيل عمليا تعويض فارق كهذا في مباراة واحدة، وبالتالي فوز الثنائي معا سيبقي على أسوان، ويرسل المحلة إلى الدرجة الأقل.

ماذا لو وصل أسوان والمحلة معا إلى 36 نقطة.. وتجمد رصيد أي البنك الأهلي أو طلائع الجيش عند الرقم ذاته؟

تنويه هام: شرط تفعيل هذا الاحتمال من البداية هو فوز أسوان والمحلة معا، إذا فاز أحدهما وتعثر الآخر، سيهبط المتعثر وينجو الفائز، ولن يضطر البنك أو الطلائع للاشتباك مع هذه الاحتمالية.

الشرط الثاني بطبيعة الحال هو خسارة طلائع الجيش لمباراته الأخيرة، أو خسارة البنك الأهلي لمباراته الأخيرة، أو كل ما سبق.

اللائحة تقول: في حال تساوي أكثر من فريقين بعدد النقاط، يقام جدول خاص بهم، ويستند إلى نقاط نتائجهم المباشرة أمام بعضهم البعض، ثم إلى المواجهات المباشرة في حال تساوي فريقين منهم.

أولا لنتعرف على موقف المواجهات المباشرة للفرق المتصارعة..

موقف المواجهات المباشرة حتى الآن:

البنك الأهلي

يتفوق على طلائع الجيش (خسر 1-0 وفاز 2-0)

يتفوق على أسوان (فاز 2-1 وتعادلا 1-1)

يتساوى مع غزل المحلة (تعادلا 2-2 و0-0)

طلائع الجيش

يخسرها أمام البنك الأهلي (فاز 1-0 وخسر 2-0)

يتفوق على أسوان (تعادلا 2-2 وفاز 1-0)

يتساوى مع غزل المحلة (خسر 3-2 وفاز 1-0).

أسوان

يخسرها أمام البنك الأهلي (خسر 2-1 وتعادلا 1-1)

يخسرها أمام طلائع الجيش (تعادلا 2-2 وخسر 1-0)

يتساوى مع غزل المحلة (خسر 1-0 وفاز 2-1)

غزل المحلة

يتساوى مع البنك الأهلي (تعادلا 2-2 و0-0)

يتساوى مع طلائع الجيش (فاز 3-2 وخسر 1-0).

يتساوى مع أسوان (فاز 1-0 وخسر 2-1)

ماذا يعني ذلك؟

الخيارات التالية هي:

1- جدول ثلاثي إن تجمد رصيد فريق واحد من (الجيش - البنك) عند 36 نقطة

2- جدول رباعي إن تجمد رصيد الفريقين عند 36 نقطة

في جميع الأحوال، دائما سنصطحب معنا مواجهات أسوان والمحلة المباشرة، وقد فاز كل منهما بواحدة ضد الآخر، أي أنهما يأتيان بـ 3 نقاط لكل منهما قبل احتساب نتائج الطرف الجديد، أو الأطراف الجديدة.

احتمالات الجدول الثلاثي

طلائع الجيش

الجيش يتفوق على أسوان (تعادلا 2-2 وفاز 1-0)، ويتساوى مع غزل المحلة (خسر 3-2 وفاز 1-0)، وبالتالي سيملك 7 نقاط.

أسوان سينال نقطة إضافية، والمحلة سينال 3 نقاط إضافية، وبالتالي سيكون الترتيب:

1- طلائع الجيش: 7 نقاط

2- غزل المحلة: 6 نقاط

3- أسوان: 4 نقاط

*يبقى طلائع الجيش وغزل المحلة، ويهبط أسوان في هذه الحالة.

البنك الأهلي

البنك يتفوق على أسوان (فاز 2-1 وتعادلا 1-1)، ويتساوى مع غزل المحلة (تعادلا 2-2 و0-0)، وسيكتسب 6 نقاط في هذا المعترك.

أسوان سيحصل على نقطة إضافية، وغزل المحلة سيحصل على نقطتين، ليصبح الترتيب:

1- البنك الأهلي: 6 نقاط

2- غزل المحلة: 5 نقاط

3- أسوان: 4 نقاط.

*يبقى البنك والمحلة، ويهبط أسوان في هذه الحالة.

احتمال الجدول الرباعي

البنك الأهلي وطلائع الجيش

يتفوق البنك على طلائع الجيش (خسر 1-0 وفاز 2-0)، ويتفوق على أسوان (فاز 2-1 وتعادلا 1-1)، ويتساوى مع غزل المحلة (تعادلا 2-2 و0-0)، ويحصد 9 نقاط في هذا السيناريو.

طلائع الجيش يفقد الأفضلية أمام البنك الأهلي (فاز 1-0 وخسر 2-0)، ويتفوق على أسوان (تعادلا 2-2 وفاز 1-0)، ويتساوى مع غزل المحلة (خسر 3-2 وفاز 1-0)، وبالتالي يصبح رصيده 10 نقاط.

أسوان يكتسب نقطة أمام البنك، ومثلها امام طلائع الجيش، وبالتالي سيصبح رصيده 5 نقاط.

أما المحلة، فهو يأتي بنقطتين أمام البنك، و3 نقاط أمام طلائع الجيش، ليصبح رصيده 8 نقاط ويصبح الترتيب:

1- طلائع الجيش: 10 نقاط

2- البنك الأهلي: 9 نقاط

3- غزل المحلة: 8 نقاط

4- أسوان: 5 نقاط

*يبقى طلائع الجيش والبنك الأهلي وغزل المحلة، ويهبط أسوان.

الخلاصة: حالات التساوي عند النقطة 36 لن تغير هوية الأطراف المهددة بالهبوط مهما حدث، صراع الهبوط سيظل بين الداخلية وأسوان وغزل المحلة، وكل ما يمكن للتساوي فعله هو تغيير طريقة احتساب الهابط بين أسوان وغزل المحلة رفقة الداخلية.

ما هي النتيجة النهائية لحالات التساوي؟

1- إن تساوى أسوان والمحلة معا دون طرف خارجي: يبقى أسوان بفارق الأهداف الإجمالي في الدوري ويهبط غزل المحلة.

2- إن تساوى أسوان والمحلة ثلاثيا مع الجيش أو البنك، أو رباعيا معهما: يهبط أسوان ويبقى غزل المحلة.