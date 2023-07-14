يويفا يغرم مانشستر يونايتد وبرشلونة

غرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مانشستر يونايتد وبرشلونة بسبب خرقهم لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأعلن يويفا اليوم الجمعة أن القرار جاء بعد مراقبة مالية حدثت خلال موسم 2022-2023 والتي غطت الفترة ما بين عامي 2019 لـ2022.

وتم إصدار تلك العقوبات بناء على اللوائح القديمة للعب المالي النظيف قبل استحداث النظام الجديد بداية من الموسم المقبل.

وكانت العقوبة وقعت على يونايتد بعدما أبلغ عن "عجز طفيف في ميزانيته" مما يعني أن خسائرهم للسنة المالية تجاوزت متطلبات الاتحاد الأوروبي.

وأعرب يونايتد عن شعوره بخيبة أمل جراء العقوبة لكنه تقبلها.

وأكد يونايتد أن تلك العقوبة جاءت على قضايا سابقة ولن تؤثر على ميزانيته للموسم المقبل في الانتقالات.

أما برشلونة فتم تغريمه بسبب "الإبلاغ بشكل خاطئ عن أرباح مبيعات اللاعبين في سنة 2022" وهي لا تعد دخلا ذات صلة بموجب اللوائح.

فيما تجنب بورتو وأندرلخت وميلان وباريس سان جيرمان وموناكو وإنتر ميلان وبيشكتاش ومارسيليا العقوبات.